Украйна се отказва от въглищата до 2030 г.
Готови сме за предизвикателствата на зеления преход, каза министър-председателят Денис Шмихал
Следете всички новини, анализи и коментари за 2030. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Готови сме за предизвикателствата на зеления преход, каза министър-председателят Денис Шмихал
6G може да се съсредоточи върху подпомагането на превантивното здравеопазване
Оставаме основен износител в региона До 2030 г. България ще произвежда много повече ток от ВЕЦ-ове. Развитието на този вид генериращи мощности е запи...