iPhone 18 Pro тръгна рекордно, А1 гледа към 6G и умния дом

Технологиите вече не се развиват на отделни острови - смартфонът се превръща във вход към цяла екосистема от устройства, услуги, мрежи и все повече изкуствен интелект. Рекордният интерес към новите iPhone 18 Pro и Pro Max върви ръка за ръка с друга тенденция - българите търсят все по-висок клас техника, докато пазарът се подготвя за по-високи цени и нови навици на потребление. Смартчасовниците печелят все по-важно място до телефона, 5G постепенно премахва границите между мрежите, а 6G вече се появява на хоризонта. И колкото повече животът и бизнесът се преместват в тази свързана среда, толкова по-видима става и другата й страна - телефонните измами и кибератаките, които растат заедно с възможностите. Тези тенденции бяха очертани по време на традиционното медийно събитие A1 Tech Trip 2026, на което компанията представи своя поглед към развитието на устройствата, дигиталните услуги, мрежите и киберсигурността.

iPhone 18 Pro и Pro Max започнаха с рекордни поръчки

Предварителните поръчки за iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в А1 са над нивата от миналата година, въпреки по-високите цени и факта, че тази година в предварителната продажба участват само два модела вместо четири. Интересът е почти поравно разпределен - 52% от поръчките са за iPhone 18 Pro и 48% за по-големия Pro Max.

Ръстът на годишна база е сериозен. При iPhone 18 Pro увеличението е 41% спрямо iPhone 17 Pro, а при Pro Max - 11%. Двата нови модела заедно са генерирали повече предварителни поръчки от четирите устройства, участвали в кампанията през миналата есен. Реалните продажби вече са започнали, като телефони има в част от физическите магазини, макар първоначалните доставки да остават ограничени спрямо глобалното търсене.

През октомври се очаква и iPhone Duo. Александър Кръстев, старши мениджър „Управление на продуктово портфолио и аксесоари“ в А1, смята, че появата му може да даде силен импулс на целия сегмент на сгъваемите смартфони. Цената обаче се очаква да бъде висока, а първоначалните наличности - ограничени.

Apple последователно увеличава присъствието си в България и според представените данни вече държи около 12% пазарен дял. Устройствата на марката съставляват приблизително 20% от използваните телефони у нас. Кръстев даде за сравнение Дания, където делът на Apple достига 60%, което според него показва значителния потенциал за бъдещ растеж в България.

Пазарът на смартфони е стабилен, но 2027 г. носи поскъпване

Продажбите на мобилни телефони в България се задържат на относително стабилно равнище от 2021 г. насам. А1 очаква и през 2026 г. обемите да останат близки до тези от 2024 и 2025 г. - между 1,25 и 1,3 млн. устройства годишно. Около 90% от тях са смартфони, а останалите са базови телефони с бутони.

Тази устойчивост отличава България от редица пазари в Западна и Централна Европа, които през 2022 и 2023 г. отчетоха сериозни спадове. В съседна Румъния понижението е било около 25%.

Samsung остава лидер както на национално ниво, така и в продажбите на А1. През първата половина на годината марката формира около 40% от продадените от оператора телефони. Apple е с 12%, а Xiaomi и Honor са около 11%, като Honor бързо наваксва и отнема позиции основно от Xiaomi. Следват Motorola с 9%, Oppo с 8% и Realme с 6%.

Александър Кръстев, старши мениджър „Управление на продуктово портфолио и аксесоари“ в А1

А1 прогнозира около 10% увеличение на продажбите, като основен двигател ще бъде засиленото търсене на устройства от висок клас. Потребителите стават все по-взискателни към хардуера, производителността и функциите.

Насреща обаче стоят по-скъпите компоненти, ограничените големи продуктови иновации и геополитическата нестабилност. Особено сериозен фактор е поскъпването на паметите. През 2026 г. А1 и останалите търговци са успели да осигурят част от стоката на старите цени, затова ефектът все още не се усеща напълно. Кръстев очаква това да се промени през 2027 г.

Според прогнозата му още през първото или второто тримесечие на следващата година най-евтините смартфони може да струват 200-250 евро, при това за 4G модели. Това неизбежно ще окаже влияние върху пазара.

Раздвижване има и при сгъваемите телефони. Продажбите на новите модели на Samsung в този сегмент растат с над 20% спрямо миналата година, като Galaxy Fold8 Ultra се представя по-добре в А1 от по-компактния Galaxy Fold8. Като цяло търсенето на устройства тип Fold е по-силно от това на Flip.

Смартчасовниците се превръщат във втория голям екран

Умните часовници вече са ключово перо за А1 и все по-често се превръщат в следващата логична покупка след нов смартфон. В някои случаи те дори изместват решението за смяна на телефона.

Пазарът има своя специфика - телеком операторите предлагат основно версиите с cellular свързаност, докато останалите варианти се продават през други търговски канали. А1 се фокусира върху часовниците на Apple, Samsung и Huawei и отчита значителен ръст на този сегмент през последните години.

Според Александър Кръстев растежът се подпомага от по-дългия живот на батерията при някои марки, увеличаващия се брой спортни режими и по-прецизното измерване на здравни показатели.

Заедно с новите iPhone А1 започна продажбите и на Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 и AirPods 5. Новите часовници разполагат с Health Sensing System и Readiness Score, а Ultra 4 предлага до 50 часа живот на батерията при нормална употреба. AirPods 5 идват с активно шумопотискане в отворен дизайн и подобрено качество на звука.

Новите устройства се предлагат както в брой, така и на лизинг с планове Unlimited.

Select се разширява, а умният дом влиза по-дълбоко в ежедневието

Дигиталните услуги около смартфона също стават все по-важна част от потребителското изживяване. Лилия Спасова, старши мениджър „Продукти и услуги за частни клиенти и роуминг“ в А1, представи развитието на платформата Select, новите предложения за деца и семейства и решенията на компанията за умния дом.

По думите й в следващите 30-40 дни А1 планира да добави YouTube Premium към портфолиото Select на промоционална цена, по-ниска от стандартната. Услугата включва гледане на видеоклипове без реклами, фоново възпроизвеждане, офлайн изтегляне и достъп до YouTube Music.

Лилия Спасова, старши мениджър „Продукти и услуги за частни клиенти и роуминг“ в А1

Спасова посочи, че А1 разширява Select и със съдържание, насочено към децата и техните родители. В платформата вече е включена „Уча.се“, която предлага образователно съдържание за учениците от 1 до 12 клас, а преди Коледа се очаква да бъде добавена и голяма международна платформа за филми и сериали за деца и семейства. Името й засега не е обявено.

Другата посока е умният дом. Лилия Спасова представи решения като смарткамера и смартзвънец, както и разширяващите се възможности за персонализация на услугите. Така идеята на А1 е свързаността постепенно да обхване не само телефона, но и дома, забавлението, обучението и сигурността в една по-цялостна дигитална среда.

5G трябва да работи без да усещаме границата

Развитието на мобилната мрежа беше представено от Георги Коджаиванов, директор „Конвергентна мрежа и услуги“ в А1. Компанията отчита ръст на мобилния трафик и участва в няколко проекта, които целят свързаността постепенно да стане непрекъсваема и между различни държави.

WAVEO например трябва да позволи мобилната връзка да не прекъсва при преминаване между България и Румъния. Устройството трябва плавно да се прехвърля от мрежата на оператора в едната страна към партньорската мрежа в другата. Multimodal-5G е насочен към надеждна мобилна свързаност по транспортния коридор Крит-Пирея-Атина-Симитли.

Георги Коджаиванов, директор „Конвергентна мрежа и услуги“ в А1

Заедно с гръцкия COSMOTE А1 е реализирала и представяната от компанията като първата в света демонстрация на 5G SA роуминг в рамките на проекта 5G SEAGUL. При 5G SA мрежата използва собствено 5G ядро и не разчита на 4G инфраструктурата, а демонстрацията показва възможността връзката да се запази при преминаване към партньорска мрежа в друга държава.

Сред останалите проекти е първата частна мобилна мрежа, която А1 изгражда за летище „Васил Левски“-София. Компанията вече проучва и 6G, макар засега да не става дума за реално изграждане на мрежа, а за изследване на бъдещите приложения и инфраструктурни изисквания. А1 представи и отличията на мобилната си мрежа от независими организации като Ookla, Opensignal и nPerf.

Бъдещето започва и там, където бързият интернет досега липсваше

Докато част от технологичната работа е насочена към 5G и 6G, А1 продължава да разширява и оптичната инфраструктура. Валентина Иванова, старши мениджър „Планиране и развитие на оптичната мрежа“, представи резултатите от проект на компанията по Плана за възстановяване и устойчивост.

Валентина Иванова, старши мениджър „Планиране и развитие на оптичната мрежа“ в А1

Над 181 000 жители в 64 общини в Северозападния и Северния централен район вече имат достъп до високоскоростен интернет. Проектът е на стойност 69 млн. евро.

Така развитието на мрежата върви в две посоки едновременно - достигане до райони, където цифровата свързаност все още изостава, и подготовка за технологии, които ще определят следващото десетилетие.

AI отваря нови възможности, но и нови врати за измами

Изкуственият интелект беше представен и като технологична възможност, и като нов регулаторен риск. Христина Бурдашева, старши директор „Правна и регулаторна политика“ в А1, разгледа правните въпроси около използването на AI, както и телефонните измами чрез spoofing.

Христина Бурдашева, старши директор „Правна и регулаторна политика“ в А1

Фокусът беше върху механизмите на тези атаки, мерките за противодействие и практическите насоки към потребителите как да разпознават потенциални измами и да се предпазват. Според представената позиция развитието на AI трябва да върви паралелно с по-добра регулация и по-висока защита на потребителите.

Кибератаките срещу български компании скачат рязко

Най-сериозният предупредителен сигнал дойде от киберсигурността. Андреа Сотиров, мениджър „Киберсигурност и мрежови архитектури“ в А1, съобщи, че броят на публично оповестените атаки от началото на 2026 г. е близо четири пъти по-висок от общия брой за предходните четири години заедно.

Сред атакуваните са както държавни институции, така и средни и големи предприятия. Една от честите цели е изнудване чрез блокиране или кражба на данни.

Само през септември има няколко показателни случая. Компания за дистрибуция е успяла частично да ограничи атака, но основни нейни услуги са били сериозно затруднени. Верига аптеки временно не е могла да обслужва клиентите си, а от сървърите на компания за IT решения са били изтеглени множество данни, включително договори на служители и информация за заплати.

Андреа Сотиров, мениджър „Киберсигурност и мрежови архитектури“ в А1

Според Сотиров проблемът е, че много компании продължават да подценяват киберсигурността дори когато вече използват отделни продукти за защита. „Дори компаниите, които предоставят решения за защита и пишат самия софтуер, имат своите проблеми“, посочи той.

По думите му индустрията за киберсигурност в България все още е „в зародиш“, а немалко средни и големи компании осъзнават колко критична е защитата едва след като вече са станали жертва на атака.

Мария Мънзова, мениджър „ICT и фиксирани услуги за корпоративни клиенти“ в А1, подчерта, че киберустойчивостта вече е част от цялостната устойчивост на бизнеса. Защитата изисква комбинация от технологии, експертиза и постоянна готовност за реакция, а не просто покупката на един продукт.

Мария Мънзова, мениджър „ICT и фиксирани услуги за корпоративни клиенти“ в А1

A1 Tech Trip 2026 показа колко трудно вече могат да бъдат разделени устройствата, мрежите и услугите. Смартфонът води към смартчасовника, той към все по-широка дигитална екосистема, а тя зависи от мрежа, която трябва да бъде бърза, постоянна и сигурна. В същото време колкото повече функции и данни преминават онлайн, толкова по-голяма става и цената на слабата защита.

Точно затова следващият етап на технологичната надпревара няма да бъде само за най-бързия телефон или най-високата скорост на мрежата. Все по-важно ще бъде как устройствата, услугите, AI, инфраструктурата и киберсигурността работят заедно като една среда - удобна за потребителя и достатъчно устойчива за бизнеса.