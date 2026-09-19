Обвиниха четиримата големи в заговор за забавяне на изкуствения интелект

Група от четирима ищци заведоха дело в Северния окръг на Калифорния срещу американските компании Anthropic, Google, OpenAI и SpaceXAI. Компаниите са обвинени в заговор за забавяне на развитието на изкуствения интелект (ИИ), съобщава Politico .

Ищците твърдят, че призивът на главния изпълнителен директор на Anthropic, Дарио Амодей, за „координация в цялата индустрия“ за забавяне на развитието на изкуствения интелект, към който се присъединяват и лидерите на OpenAI, SpaceXAI и Google, представлява незаконно бизнес споразумение между конкуренти съгласно антитръстовото законодателство на САЩ.

Ник Роули, един от адвокатите на ищците, обясни делото с аргумента, че всякакви „частни, егоистични споразумения“ между компании за изкуствен интелект биха могли да доведат до „излизане на изкуствения интелект от човешки контрол“. „Върховенството на закона трябва да бъде установено прозрачно и законно от нашето правителство, с публична отчетност“, отбеляза адвокатът. Той твърди, че човечеството „заслужава железни гаранции“ срещу подобни заплахи.

На 9 септември Джейкъб Коксън, водещ специалист по обучение по ИИ в Anthropic (разработчикът на Claude), подаде оставка. Той заяви, че поради конкуренцията компаниите за ИИ „се втурват директно към самоусъвършенстване на суперинтелекта и си играят с живота ни“. По-късно главните изпълнителни директори на Anthropic Дарио Амодей, главният изпълнителен директор на SpaceX Илон Мъск и главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман се присъединиха към призива за забавяне на развитието на ИИ. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обаче отхвърли идеята от страх да не отстъпи господство на Китай.