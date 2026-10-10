Кремъл с разкрития за телефонния разговор между Тръмп и Путин. Изненадата

„Проведеният в петък телефонен разговор на руския президент Владимир Путин с американския му колега Доналд Тръмп беше „много съдържателен и приятелски“ и нито един от двамата лидери не искаше първи да прекрати обаждането". Това заяви съветникът на Кремъл по външнополитически въпроси Юрий Ушаков.

В хода на разговора си Путин и Тръмп се споразумяха Русия да доставя дизел на САЩ и на международните пазари, за да се намалят цените на горивата. Неочакваното решение доведе до временно облекчаване на американските санкции върху руските горива, което предизвика смут в Украйна.

„Докато по време на предишния разговор между президентите се коментираше възможността за възобновяване на тристранните преговори с участието на САЩ и Украйна, то сега ситуацията е различна. С опитите си да провали изборите ни, нанасяйки в основния ден на гласуването масивен удар с дронове по Москва, други градове и избирателни секции, киевският режим по същество провали възможността за незабавно възобновяване на преговорния процес. И сега, както каза президентът, ще обмислим кога тези преговори ще могат да бъдат възобновени“, добави Ушаков.

„Никой не искаше да затвори телефона първи. Те затвориха едновременно, буквално в един и същи момент", каза Ушаков.

Киев разчита на подкрепата на САЩ в преговорите за прекратяване на войната. След оповестяването на новината за телефонния разговор между Путин и Тръмп, украинският президент Володимир Зеленски коментира споразумението за дизела с необичайно остри думи, определяйки го като „слабо решение“ и „инвестиране в една война, която трябва да бъде прекратена“.