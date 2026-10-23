Първият танкер с руски дизел отплава към САЩ

Първият танкер, превозващ руски дизел по споразумението със Съединените щати, вече е отплавал, като предстоят и следващи доставки, съобщи днес Кремъл, цитиран от Ройтерс.

Данни на Лондонската фондова борса (LSEG) показват, че танкер под малтийски флаг, превозващ 40 000 метрични тона руски дизел, се е насочил към Ню Йорк след постигнатото споразумение с американския президент Доналд Тръмп.

"Доколкото ми е известно, Министерството на енергетиката вече съобщи, че първият танкер действително е отплавал към получателите, към купувачите. Оттук нататък следващите доставки ще продължат с постоянен темп", заяви на редовния си брифинг говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, предаде БТА.

Доставката бележи възобновяване на вноса на руски петролни продукти в САЩ за първи път, откакто администрацията на Джо Байдън забрани този внос през 2022 г. заради руската инвазия в Украйна. Споразумението между Тръмп и Путин предвижда първоначално освобождаване на 300 000 тона дизел за износ, последвано от още 500 000 тона през ноември и допълнителни количества след това. Вашингтон цели да увеличи предлагането и да ограничи растящите цени на горивата.

Договореността обаче предизвика критики заради облекчаването на ограниченията върху руските енергийни доставки. Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че подобни мерки могат да укрепят финансовите възможности на Москва за продължаване на войната. Същевременно анализатори поставят под въпрос доколко доставките ще повлияят върху цените на американския пазар, тъй като първоначалното количество е ограничено спрямо потреблението в САЩ.