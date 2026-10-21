Подробности за срещата Путин-Уиткоф. Тайна папка, дизелът и голямата сцена

Тайна папка, размяна на пленници, дизеловата сделка и предстоящата голяма тристранна среща на върха са сред най-обсъжданите теми след срещата на руския президент и специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф.

След 7 посещения в Москва, днес Путин реши да му покаже очарованието на Санкт Петербург, посрещайки го във внушителния Константински дворец.

Уиткоф изрази съжаление, че е сам, но съобщи, че зетят Джаред Кушнер е болен, а Путин му изпрати поздрави и бързо оздравяване.

Комплиментите стигнаха и до Кирил Дмитриев, специалния пратеник на Путин, който традиционно си посрещна Уиткоф на летището, а в края на визитата американецът заяви, че това е човек, с когото добре се разбира.

Срещата в двореца започна с новината за освобождаването на затворения американец Стивън Хъбард, за когото ходатайства Тръмп в последния си разговор в Путин.

През февруари 2022 г. той участва в военни действия на страната на Въоръжените сили на Украйна срещу заплащане, а през април е задържан от руската армия. Москва го осъжда на шест години затвор, но още утре ще си кацне в Мичиган, след като Путин е разписал указа по хуманитарни причини.

Според Telegram канал Mash, темата за размяната на затворници се е превърнала в една от най-важните в комуникацията между страните. Твърди се, че Русия се интересува от освобождаването на Олег Олшански, който се нуждае от операция, и Анатолий Легкодимов, съосновател на криптоборсата Bitzlato, който се опитва да бъде екстрадиран във Франция.

Американската страна по-рано поиска и освобождаването на Андре Хачатурян, осъден за контрабанда и незаконна търговия с оръжие, и ветерана от ВМС на САЩ Чък Цимерман, който беше осъден за незаконно превозване на оръжие.

Каква тайна папка донесе Уиткоф

По време на преговорите Уиткоф подаде на Путин документи с американски предложения за разрешаване на конфликта в Украйна и го помоли да ги прочете по-късно. Документите бяха в специална папка.

От наша страна донесохме някои документи, които очертават някои подходи за постигане на мирно уреждане на украинско-руския конфликт. Моля ви, господин президент, да прегледате и разгледате тези документи малко по-късно, каза Уиткоф.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че Путин ще разгледа и оцени тези предложения.

Според прессекретаря Москва взема предвид резултатите от разговорите на специалния пратеник с Владимир Зеленски и представители на европейски страни в Осло.

Следващите стъпки ще бъдат определени след изучаването на тези материали.

Какви са последиците от сделката с дизела

Путин засегна и темата за дизеловата сделка със Съединените щати. Според него, веднага след сключването на споразуменията, цените на горивата на световните пазари паднаха с 5-6%.

"Що се отнася до дизела, след обявлението и от двете страни, че ще има доставки за Съединените щати, цените на дизела спаднаха с 5-6% на световните пазари," каза Путин.

Какво предложи Путин на Тръмп

Путин обсъди с Уиткоф и възможната среща с американския президент Тръмп в Китай.

"Възможна е среща в Народна република Китай. И тук има някои съображения, които бих искал да споделя с вас. Моля ви да предадете най-искрените ми думи на президента Тръмп, благодарност за усилията му да разреши кризата в Украйна," каза Путин.

Песков по-късно подчерта, че на възможна среща между Путин Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин могат да бъдат обсъдени широк спектър от теми.

Според него Вашингтон се интересува да говори за стратегическа стабилност и ядрено разоръжаване, но Пекин не подкрепя такава програма.

Руският лидер също така е изразил интерес към възстановяване на икономическото и бизнес сътрудничество със САЩ.