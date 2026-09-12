Кой всъщност стои зад успеха на едно инвитро?
МЦ "Афродита" залага на модел, основан на световните стандарти
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МЦ "Афродита" залага на модел, основан на световните стандарти
Екипът от репродуктивни специалисти – д-р Лилия Димитрова, д-р Анна Белчева и д-р Андрей Минчев, е сред водещите в страната, с доказани резултати
В МЦ „Афродита“ първата ни задача спокойствието и надеждата на двойките, казва д-р Андрей Минчев, инвитро специалист в най-успешния център за репродук...
Д-р Георги Станулов бе уличен от майки в интернет форуми и фейсбук в серия неетични практики
Инвитро програмата се превърна и в кауза за местен спортен клуб
Програмата обхваща семейства и лица, живеещи на семейни начала
За да се сдобият с мечтаното детенце, те могат да изберат всяко здравно заведение на територията на Евросъюза
След острата позиция на ДПС-Ново начало за орязаните пари за инвитро разчетите в бюджета бяха променени
Първоначалната помощ до момента бе в размер на 2 500 лв.
Лектори бяха световно признати специалисти
Точната и балансирана диета подготвя тялото на жената за възможно най-добрия резултат, казва д-р Сашо Райков
Най-голямата клиника за регенеративната медицина е в челните позиции успеваемост на инвитро процедури
Д-р Георги Станулов отличен за най-добър специалист
МЦ "Афродита" предлага най-иновативната технология, за да помогне на семейства да имат деца
Клиниката е лидер по успеваемост на инвитро процедури
Приемът на фолиева киселина преди бременността намалява риска от спонтанен аборт
Сигурността и индивидуалният подход са приоритет за нас, казва главният специалист по репродуктивна медицина в клиниката д-р Георги Станулов
Помагаме на двойки от 7 държави, казва д-р Георги Станулов, водещ специалист на Балканите
Какво трябва да знаем за процедурата и пандемията
Две български семейства ще получат безплатни инвитро процедури, научи „Стандарт нюз". Благотворителният жест е от „Ин витро АГ център Димитров" по пов...