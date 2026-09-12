Всичко за Магаре

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Бойко надбяга конкуренцията

Бойко надбяга конкуренцията

Събка бе безапелационна и грабна приза на публика и жури за най-интелигентно и красиво магаре 4-годишното магаре Бойко спечели надбягването и грабна...

02 август | 18:30
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Магарето влиза в селски герб

Магарето влиза в селски герб

Благоевград. Магарето е на път да влезе в герба на благоевградското село Церово. Селището подготвя свой отличителен знак, в който централно място ще и...

15 април | 8:33
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