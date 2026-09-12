Турист припадна на плажа. Младо момиче му спаси живота
Тя веднага се отзовала, за да му окаже първа помощ
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Тя веднага се отзовала, за да му окаже първа помощ
Според българското законодателство Маргарита не може да съди нападателя
Не достигаме процентите, за да се обяви грипна ваканция, каза директор
Трийсет и три годишната Летби убила пет новородени момчета и две момичета
В нейните ръце безобидни вещества се превръщат в смъртоносни
33-годишната Луси Летби е работела в неонаталното отделение на болница в Честър
И получи признанието на хиляди хора
След саморазправата дежурната лекарка е получила лека телесна повреда
Днес Окръжният съд остави в ареста сириеца, карал автобуса
По нареждане на проф. Костадин Ангелов Изпълнителна агенция „Медицински надзор” започва проверка
Информацията беше потвърдена и от болница "Здраве", където жената е работила.
Нейният PCR-тест е с отрицателен резултат
Първи случай на коронавирус в Търговищка област е регистриран днес.
Детската градина се затваря за дезинфекция
Младата жена е на 23 години и в момента работи като медицинска сестра в болницата в Тула
Ще я защитим, обеща лекарският съюз в Русия
Алесия Бонари трогна целия свят с пост в инстаграм, в който описва колко е трудно да работиш в една от най-натоварените болници
Ще бъдат наложени и други санкции
Тя успяля да се наложи над страха на певеца от игли и да му постави успокоително
Медиците ще носят лентички "Не на страха" и "Аз съм Мая Илиева"