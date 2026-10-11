И Илон Мъск поиска главата на Зеленски. Космическият капан

Най-богатият човек на света, американският трилионер Илон Мъск се съгласи с призива на американския президент Доналд Тръмп за необходимостта от избори в Украйна.

В социалните мрежи той написа: „Съгласен съм. Време е Украйна да си намери нов лидер“, аргументирайки се, че страната се нуждае от ръководство, способно да сключи мирно споразумение.

Според него украинският президент Володимир Зеленски е отишъл твърде далеч.

Изказването му идва часове след като Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент Владимир Путин, нарече позицията на Тръмп „историческа и знакова“, допълвайки, че Зеленски води политика на „разпалване на войната“, докато Украйна се нуждае от лидер, фокусиран върху мира.

В същото време украинският министър на външните работи Андрий Сибиха излезе с остър отговор на Тръмп, заявявайки, че Зеленски се ползва с пълното доверие на своя народ и единствено украинските граждани имат право да решават кой да ги управлява.

Европейските партньори също изразиха твърдо несъгласие с Тръмп. Британският премиер Анди Бърнам публично защити легитимността на Зеленски, а представители на ЕС разкритикуваха Тръмп, че подкопава общите усилия за оказване на натиск върху Москва.

Зад кулисите на този дипломатически сблъсък обаче се крие най-чувствителната точка в отношенията между Украйна, САЩ и технологичния сектор. Изказването на Илон Мъск в подкрепа на Тръмп не е просто политическо мнение, а е пряко свързано с дълбокия конфликт около контрола над сателитната мрежа Starlink и разузнавателната информация за украинските дронове.

Въпреки поляризираните мнения, репликата „Време е за нов лидер“ представлява геополитически натиск чрез технологичен монопол.

С него Мъск дава да се разбере, че ако Украйна иска да запази дигиталния си гръбнак на фронта, ще трябва да се съобрази с призива на Белия дом за бързо прекратяване на конфликт.

Конфликтът между Володимир Зеленски и Илон Мъск, не е отсега и произтича от конкретно искане на Киев.

Украйна настоява да насочи Starlink към руска територия, за да може да насочва своите далекобойни дронове срещу руски военни летища и пускови установки за балистични ракети

Мъск обаче категорично отказва да позволи активирането на Starlink над международно признатата територия на Русия, като аргументира това с опасения от „ескалация“ и риск от Трета световна война.

Самият Зеленски наскоро призна, че този спор е довел до разрив в отношенията му с доскорошния военен министър Михайло Федоров, дал на президента уверения, че Мъск ще склони, но трилионерът остана непреклонен.

Истината е, че украинската безапелационна война с дронове разчита изцяло на американски технологии. Когато Starlink е монтиран на дрон, той осигурява незаглушима връзка на стотици километри.

Затова и наскоро Мъск заяви: „Моята система Starlink е гръбнакът на украинската армия. Цялата им фронтова линия ще се срине, ако я изключа“.

Макар той да обеща, че няма напълно да спре терминалите за отбранителни цели в Украйна, ограничаването им за нападателни операции, особено срещу руските рафинерии, които Тръмп защитава, е напълно реална заплаха.

Най-яркото доказателство, че Украйна се бои от технологично дърпане на шалтера от Мъск и администрацията на Тръмп, дойде преди седмица, когато Зеленски официално обяви, че Украйна е започнала разработката на собствена сателитна система.

Основният мотив на Киев е да създаде версия на космически интернет, която „Илон Мъск да не може да изключи“.

Украйна бърза, тъй като има разузнавателни данни, че Китай и други държави скоро ще споделят сходни сателитни технологии с Москва, което ще лиши Киев от досегашното му технологично предимство.