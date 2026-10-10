Тръмп с тежки думи за Зеленски. Какво следва?

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна се нуждае от нов президент, който да се съгласи да сложи край на войната. Той призова Киев да прекрати ударите по руските петролни рафинерии. Изказването идва на фона на обявената от Тръмп договорка с руския президент Владимир Путин за доставки на дизел и временно облекчаване на американските санкции върху руското гориво.

Тръмп обяви споразумението след 90-минутен телефонен разговор с Путин. По думите му Русия ще предостави незабавно над 300 000 тона дизел за американския и световния пазар, още 500 000 тона през ноември и 1 милион тона след това. Той заяви и че са възможни допълнителни доставки от 3 милиона тона за кратък период, в зависимост от състоянието на руските рафинерии. Така обявените количества са в милиони тонове, а не стотици тонове.

Сделката идва на фона на високите цени на горивата в САЩ и нарастващото недоволство сред избирателите преди междинните избори за Конгреса на 3 ноември. „Това е голяма сделка. Искам да благодаря на президента Путин“, заяви Тръмп. Американската администрация посочи, че временното облекчаване на санкциите цели да увеличи предлагането на гориво и да помогне за овладяване на цените.

По време на разговорите в Маями американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са уведомили украинската делегация, че Вашингтон обмисля да облекчи ограниченията върху износа на руски дизел. Според американски източник, цитиран от Axios, Тръмп е поискал Украйна едностранно да спре ударите по руските рафинерии. Вашингтон е предупредил Киев и че може да ограничи споделянето на разузнавателна информация, ако атаките продължат.

Киев е отказал да прекрати ударите без взаимни действия от Москва. Според публикацията на Axios украинската страна е заявила готовност да спре атаките по руските рафинерии, ако Русия прекрати ударите по украински електроцентрали. Зеленски определи договорката между Тръмп и Путин като „несправедлив подарък за Русия“ и предупреди, че допълнителните приходи за Москва ще подпомогнат продължаването на войната. „Това означава още пари за тази война, които без съмнение ще ни причинят страдания“, каза украинският президент.

Икономисти поставят под съмнение дали Русия може да осигури обявените количества. Украинските удари с дронове са довели до прекъсвания и ограничения в работата на рафинерии. Според данни, цитирани от Financial Times, руските рафинерии работят на около 60% от капацитета си. Международната агенция по енергетика също отчита натиск върху сектора, но посочва, че общият ефект от щетите върху надеждността на рафинериите остава несигурен.

Москва въведе ограничения върху износа на горива през лятото, а забраната за износ на дизел беше удължена до края на октомври. Решението беше свързано с натиска върху вътрешните доставки и щетите по енергийната инфраструктура.

На фона на американското облекчаване на санкциите Великобритания заяви, че ще продължи да оказва натиск върху Москва, а Германия обяви, че ще запази санкциите срещу Русия и ще продължи да настоява за нови мерки на ниво Европейски съюз.



