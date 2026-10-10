Кой печели и кой губи от дизеловата сделка между Тръмп и Путин. България се оказа в епицентъра

Докато стане ясна реакцията на петролните пазари рано сутринта в понеделник, дизеловата сделка между Тръмп и Путин вече разтърси международната политическа сцена, предизвиквайки остри реакции сред западната либерална общност, но и прагматични очаквания в останалата част от света, а България неусетно се превърна в ключов логистичен център.

Новият ход на Тръмп спрямо Кремъл бе обявен в най-напрегнатия възможен момент - когато в Маями стартираха критични преговори за сигурност с Украйна и Европа, а пазарите са инфарктно притиснати от кризата в Ормуз.

Но пряката причина е, че като класически бизнес играч, американският президент знае, че гласоподавателите в САЩ решават вота си според цените на бензиностанциите в последните седмици преди изборите за Конгрес на 3 ноември.

Какво печели Русия

Москва получава безценен официален лиценз от Министерството на финансите на САЩ за износ на дизел чак до април 2027 г., което представлява първия мащабен и легален пробив в санкционната стена на Запада.

Финансовият разчет показва, че Кремъл си осигурява гарантиран свеж ресурс от около 4.5 милиарда долара от договорените количества - 300 000 тона незабавно, 500 000 тона през ноември и 1 милион тона последваща доставка. Това е суровина, която Русия, така или иначе, трудно реализираше на блокирания европейски пазар.

Какво печели Америка

Тръмп, от своя страна, си осигурява икономическо облекчаване на вътрешния пазар в критичен момент, когато цените на дизела в САЩ удариха исторически рекорд от 6.28 долара за галон.

Този ход, колкото и да се опитват враговете му да го омаловажат, ще свали пазарния натиск над американските фермери в разгара на есенната жътва, ще намали галопиращата транспортна инфлация и ще даде на Тръмп мощен предизборен аргумент, че е способен да защитава националния интерес с цената на всякакви политически догми, написани от Байдън, включително санкции.

На пръв поглед, споразумението изглежда като колосален подарък за Кремъл, но зад кулисите се крие класическата стратегия на Тръмп - зарибяване, но с последващ капан.

Краткосрочната цел на Белия дом е незабавно успокояване на бензиностанциите преди вота в началото на ноември. Дългосрочният разчет обаче е много по-дълбок – превръщане на икономическия бонус за Кремъл в инструмент за геополитически натиск.

Тръмп не размразява руските активи

В параметрите на договора изрично е записано, че руските капитали в американските банки остават под абсолютен запор. Доларовите клирингови сметки от продажбата на дизела ще се контролират изцяло от Вашингтон.

Путин ще получава свежия финансов ресурс на порции и само при условие че покаже пълно съдействие на предстоящата голяма дипломатическа сцена.

Разрешителното за износ до април 2027 г. засега изглежда като сигурност за руските рафинерии, но всеки американски лиценз може да бъде отменен с едно драсване на писалката за 24 часа под претекст за заплаха за националната сигурност.

Ако Москва провали мирните сондажи или тръгне на нова ескалация, кранчето ще се затвори моментално, оставяйки руската логистика в колапс.

Международни анализатори вече коментираха, че отваряйки американския пазар, Тръмп предлага на Путин алтернативен, по-скъп купувач, защото цели да отслаби икономическата зависимост на Русия от Си Дзинпин и леко да придърпа Москва към западната финансова орбита.

Печеливши и губещи

Тази дизелова политическа рокада има и мигновени енергийни последици, разделяйки световните сили на два ясни лагера.

Докато Тръмп координира ходовете си с ключовите играчи в ОПЕК+, той изолира онези, които разчитаха на икономическа ескалация или сляпо следване на санкциите.

Престолонаследникът Мохамед бин Салман очевидно е напълно наясно със сондажите. За Рияд контролираното пускане на руски дизел е полезно, защото укротява инфлацията, без да подкопава цените на суровия петрол. Бин Салман продължава да вижда в лицето на Тръмп предвидим бизнес партньор, с когото може да стабилизира пазарите.

Индия също запазва позициите си, тъй като договореният руски дизел реално ще минава като логистика и преработка именно през Индия и Китай. Тръмп практически легализира досегашните сиви схеми, вкарвайки ги в контролирана регулация.

Брюксел остава излъган наблюдател. Докато Европа продължава да плаща жестока икономическа цена и да спазва стриктно наложеното ембарго върху руските горива, Вашингтон тихомълком си осигури евтин дефицитен дизел директно от Москва. Как Европа ще се измъкне от капана на скъпата енергия и деиндустриализацията, остава да видим.

Иран досега разчиташе, че блокадите му в Ормузкия проток ще взривят американската икономика чрез цените на горивата. Пускайки руския дизел, Тръмп неутрализира част от иранския икономически натиск и обезценява геополитическата тежест на Техеран.

Трамплинът към Г20

Цялата тази енергийна подредба обаче има една ясна крайна дестинация и тя е срещата на върха на Г20 на 14-15 декември 2026 г. в Маями, Флорида. Дизеловият лиценз до 2027 г. помага на Тръмп да поеме домакинството не като притиснат от обстоятелствата лидер, а като президент, който вече държи Русия финансовото и може да пробва да направи голям ход, поставяйки останалите световни лидери пред свършен факт.

България – в черната кутия на сделката

На пръв поглед България изглежда като далечна периферия в този сблъсък на титаните, но хронологията от последната седмица доказва обратното.

Страната ни се оказа в епицентъра на геополитическия триъгълник София – Черно море - Атина, превръщайки се в ключова за новата стратегия на САЩ в Черноморския регион.

Посещението на държавния секретар на САЩ в съседна Гърция броени дни преди сделката не беше протоколно. Рубио изпрати директно послание към Балканите и Европа, че Вашингтон сменя курса към суров прагматизъм, южният фланг на НАТО трябва да бъде абсолютно подсигурен и никой няма право да застрашава стабилността му, докато Белият дом преговаря с Москва.

Инцидентите с двата кораба в Черно море послужиха като перфектния катализатор на пазарна паника. Черно море, като основен износен коридор за руските суровини към Средиземноморието, предизвикаха световна паника с по-високи застраховки и цени в региона, принуждавайки петролните играчи да търсят спешни решения на масата за преговори.

Мистериозното посещението на Кирило Буданов у нас, точно преди да отлети за оперативните срещи в Маями, има директна връзка с енергийната сигурност на Балканите.

Отмяната на забраната на износа на Лукойл пък вече освобождава пазарна ниша за алтернативни доставки, които вероятно ще бъдат контролирани от американски или съюзнически компании и най-вероятно украинецът беше тук и за сондажи в тази връзка.

Прогнозата

Голямата илюзия, че санкциите ще изолират икономически Русия до пълно сриване, приключи в петък вечерта с подписа под дизеловия лиценз до 2027 г. Американският национален интерес и вътрешната икономика отвориха кутията на Пандора с най-големите страхове за Европа.

Прогнозата за следващите седмици показва, че пазарите бързо ще абсорбират психологическия спад в цените на дизела, но истинското сътресение ще бъде политическо.

Европейският съюз ще бъде принуден тихомълком да започне да търси свои собствени изключения от ембаргото, за да спаси затихващата си индустрия.

На Балканите, преразпределението на пазара на горива ще се ускори, а София ще трябва да балансира по много тънка линия - да изпълнява ангажиментите си към НАТО и Украйна, докато същевременно наблюдава как Вашингтон и Москва очертават нов суров бизнес реализъм в Черно море зад гърба на Брюксел.