Великобритания и Европейският съюз се договориха за нов етап в отношенията си след Брекзит, който предвижда облекчаване на пътуванията и работата на младите хора, улесняване на търговията и свързване на системите за търговия с въглеродни емисии. Споразумението беше постигнато на среща на върха в Брюксел, съобщи канцеларията на британския премиер Анди Бърнам, цитирана от Ройтерс и ДПА.

Двете страни са договорили график за въвеждане на схема за мобилност на младите хора, споразумение за санитарните и фитосанитарните изисквания, както и свързване на системите си за търговия с въглеродни емисии. Подробностите ще бъдат представени в съвместно изявление по-късно днес, пише БТА.

Новата схема за мобилност ще позволи на млади британци и граждани на ЕС да пътуват през Ламанша, за да учат или работят от другата страна, без да попадат под действащите визови ограничения.

Предвижда се също да бъдат облекчени проверките и документацията при търговията с определени животински и растителни продукти. Свързването на системите за ценообразуване на въглеродните емисии пък ще позволи взаимно признаване на квотите.

Прилагането на договорените мерки обаче зависи от постигането на допълнително споразумение за намаляване на таксите за обучение на студентите от ЕС във Великобритания. В момента те плащат значително повече от британските си колеги, тъй като се третират като чуждестранни учащи. Очаква се преговорите по въпроса да приключат в следващите шест месеца.

Това е втората среща на върха между ЕС и Великобритания след официалното оттегляне на страната от Съюза през 2020 г. В Брюксел се срещнаха председателят на Европейския съвет Антонио Коща, председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и британският премиер Анди Бърнам.

Договореностите идват на фона на подновените дебати във Великобритания за евентуално повторно присъединяване към ЕС. Бившият министър на отбраната Дейвид Лами предложи връщането в Съюза да бъде включено в предизборната програма на Лейбъристката партия за следващите парламентарни избори, които трябва да се проведат най-късно до 2029 г.

Засега обаче повторното членство не се очертава като непосредствена перспектива. То би изисквало продължителни преговори и единодушното одобрение на всички държави членки.

Великобритания стана първата страна в историята, напуснала Европейския съюз. Брекзит не доведе до очакваното преодоляване на обществените разделения в страната, а според редица оценки е сред факторите, оказали негативно влияние върху икономическото ѝ развитие.