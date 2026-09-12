5 минути танци на ден, правят мозъка ви по-бърз и по-креативен
Учени установиха, че дори кратката денс пауза подобрява концентрацията, паметта, настроението
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Учени установиха, че дори кратката денс пауза подобрява концентрацията, паметта, настроението
Комбинация от съединения носи спокойна бдителност вместо нервност
Любимото пиво подобрява концентрацията
Розмаринът засилва паметта с 15 процента, дори и да не се консумира, а само да има такъв аромат в помещението, съобщават в. "Дейли телеграф" и БТА. П...