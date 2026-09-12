На кой му даде сърце да изхвърли британката си?
Котето е спасено, веднага са се появили много кандидат-осиновители
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Котето е спасено, веднага са се появили много кандидат-осиновители
Късметлийката има още 2 деца
Лондон. За трета поредна година Херцогинята на Кеймбридж е кралица на красотата във Великобритания. Това показва класацията на 50-те най-красиви жени...