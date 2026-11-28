Добавките с куркума често се рекламират като естествено средство за облекчаване на ставните болки, но ново научно изследване поставя под съмнение ефективността им при остеоартрит на коляното.

Според учените няма достатъчно убедителни доказателства, че популярните продукти осигуряват клинично значимо облекчаване на болката. Изводите оспорват резултатите от по-ранни проучвания, според които куркумата може да има положителен ефект.

Констатациите са от нов преглед на Cochrane, който анализира както резултатите от клинични изпитвания, така и надеждността на самите изследвания. Въпреки че доказателствата остават несигурни, анализът не установява ясно предимство на добавките с куркума пред плацебо или често използваните противовъзпалителни лекарства.

Какво установиха клиничните изпитвания

Международният изследователски екип е анализирал девет проучвания, обхващащи общо 1245 души с остеоартрит на коляното. В тях добавките с куркума са сравнени с плацебо, нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС), като ибупрофен и диклофенак, както и с парацетамол.

Участниците са приемали различни екстракти от куркума и формулировки с куркуминоиди, а продължителността на лечението е варирала от четири седмици до три месеца.

Куркумата съдържа куркуминоиди, сред които е и куркуминът. Тези съединения притежават противовъзпалителни свойства и предизвикват интерес като потенциално средство за лечение на остеоартрит - заболяване, което засяга ставите и води до увреждания и структурни промени в тях.

Възпалението може да допринесе за болката и останалите симптоми, но остеоартритът има множество причини и сложен механизъм на развитие. Физическите упражнения и медикаментите могат да помогнат за контролиране на симптомите, но засега няма лечение, което да излекува заболяването.

Защо по-ранни проучвания предполагат по-големи ползи

Предишни систематични прегледи обикновено съобщават за подобрение на болката и физическата функция при хора, приемащи добавки с куркума. Новият анализ на Cochrane обаче използва по-строги процедури за оценка на надеждността на отделните клинични изпитвания и на това доколко резултатите им могат да подкрепят сигурни заключения.

Десет проучвания са предизвикали съмнения по време на първоначалната проверка и са били изключени от анализа, докато изследователите са потърсили допълнителни разяснения от авторите им.

По-ранните прегледи са включвали и по-широк кръг изследвания - например такива, при които остеоартритът е диагностициран единствено чрез образни изследвания, използвани са неперорални форми на куркума или куркуминът е комбиниран с други активни съставки. Тези различия в методологията може отчасти да обяснят защо заключенията на отделните анализи се разминават.

„Този преглед подчертава важността на оценката на надеждността на клиничните изпитвания“, посочва д-р Ширински. „Подобни проверки помагат да се идентифицират проучвания, които се нуждаят от допълнително изясняване, преди резултатите им да бъдат използвани за формулиране на заключения относно ефектите от дадено лечение.“

Изследователите са използвали метод за проверка, разработен от групата Cochrane Pregnancy and Childbirth. Междувременно са създадени и други инструменти, сред които INSPECT-SR, предназначени да откриват потенциално проблемни проучвания, преди резултатите им да повлияят на научните обзори.

Какво означават резултатите за лечението на остеоартрит

Водещият автор на прегледа д-р Иван Ширински, който практикува ревматология, отбелязва, че резултатите отразяват по-широките трудности при лечението на заболяване със сложни биологични механизми.

„Като клиницист и изследовател не съм изненадан от тези открития. Остеоартритът е сложно и все още не напълно разбрано заболяване. Въпреки интензивните изследвания възможностите за ефективно медикаментозно лечение остават ограничени, а много обещаващи подходи досега са дали ограничени или неубедителни доказателства за клинична полза. По-доброто разбиране на механизмите, които стоят в основата на остеоартрита, може да ни помогне да разработим по-ефективни лечения в бъдеще“, заявява той.

Прегледът не доказва, че добавките с куркума са неефективни при всички обстоятелства. Изводът е по-скоро, че наличните изследвания не предоставят достатъчно надеждни доказателства за клинично значима полза.

Д-р Ширински посочва, че тази несигурност ще повлияе и на съветите, които дава на пациентите си, обмислящи прием на куркума заради болки в коляното.

„Не бих препоръчвал рутинно добавки с куркума на пациентите си с остеоартрит на коляното. Ако обаче някой ме попита за тях, бих му обяснил какво знаем и какво все още остава неясно относно ползите и потенциалните вреди, за да му помогна да вземе информирано решение“, казва специалистът.



