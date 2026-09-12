Всичко за Куркума

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Черешка вместо аналгин

Черешка вместо аналгин

Куркума в супата ще ви спаси от колит, лютите чушлета и соята са бич за артрита Хроничните болки в различни части от тялото тормозят ежедневно ужасно...

08 май | 21:25
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Любопитно за свинския грип

Любопитно за свинския грип

Преди да започне отново истерията със свинския грип, който в момента върлува по света, е добре да сте информирани, за да подходите спокойно и хладнокр...

24 януари | 13:03
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