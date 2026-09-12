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Лекари разкриха шокиращо проста схема с протеини и „течен огън“, която преражда тялото
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Лекари разкриха шокиращо проста схема с протеини и „течен огън“, която преражда тялото
Тя намалява риска от заболяване и увеличава продължителността на живота
Включването им в диетата може да доведе и до удължаване на живота
ползи от пиенето му
Куркумата съдържа активен съставен елемент, наречен куркумин
При тренировка например намалява увреждането на мускулите и пречи на възпаления
Канелата например помага за понижаване на нивата на кръвната захар при диабет
В студените зимни дни е особено важно да повишим имунитета си
Тя е подправка, която носи цял арсенал от ползи за всеки
Куркумата е полезна не само в храненето, но и като лечебно средство
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