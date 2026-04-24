Експерти назоваха най-добрата супернапитка

Японският матча зелен чай с куркума е идеалната напитка, според експерти.

Тази комбинация, когато се консумира редовно, намалява риска от заболяване и увеличава продължителността на живота чрез инхибиране на процеса на стареене.



Известно е, че една супена лъжица куркума съдържа 26% от дневната стойност на манган, 16% от стойността на желязото, както и витамин С. Това е истинска супернапитка с противовъзпалителни и антиоксидантни свойства.

Куркумата е известна със своите противоракови и антидиабетни свойства.

Матчата също е ценен източник на антиоксиданти (съдържа катехини). Катехините имат положителен ефект върху притока на кръв, нивата на холестерола и укрепват имунната система.

Те имат антимикробен и противораков потенциал. Комбинацията от куркума и зелен чай засилва антиоксидантните свойства, пише zdrave.to.

