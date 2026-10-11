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Доц. Кунчев алармира! Влизаме в сезона на вирусите

Търсенето на противогрипни ваксини расте

Доц. Кунчев алармира! Влизаме в сезона на вирусите
11 окт 26 | 8:19
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Фатме Мустафова

С настъпването на по-хладното време навлизаме в сезона на вирусните инфекции, а резките промени в температурите създават условия за още по-широкото им разпространение. Това заяви епидемиологът доц. Ангел Кунчев в ефира на NOVA.

В България вече има засилен интерес към противогрипните ваксини, а през есенно-зимния период се очаква все повече хора да потърсят защита срещу сезонния грип.

Паралелно с това циркулират и други респираторни вируси, които могат да причинят симптоми като хрема, кашлица, болки в гърлото и повишена температура.

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Автор Фатме Мустафова

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1 Коментара
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преди 1 час

"Патогена не е важен, важен е терена"- последните думи на Луи Пастьор преди да умре от инсулт на 68 години. Когато сте с отслабена или срината имунна система и най-леката настинка води до респираторни възпаления или болести, като грип. Ракът е заболяване на имунната ситема! Г-н Кунчев, уверихте ли се! Извинявинете ме, че споменавам рака ви.

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