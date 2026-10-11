Доц. Кунчев алармира! Влизаме в сезона на вирусите

С настъпването на по-хладното време навлизаме в сезона на вирусните инфекции, а резките промени в температурите създават условия за още по-широкото им разпространение. Това заяви епидемиологът доц. Ангел Кунчев в ефира на NOVA.

В България вече има засилен интерес към противогрипните ваксини, а през есенно-зимния период се очаква все повече хора да потърсят защита срещу сезонния грип.

Паралелно с това циркулират и други респираторни вируси, които могат да причинят симптоми като хрема, кашлица, болки в гърлото и повишена температура.