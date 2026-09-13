Започна свещеният месец Рамазан! Защо се променят датите
Постът - един от петте стълба на исляма - ще продължи до 19 март
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Постът - един от петте стълба на исляма - ще продължи до 19 март
На 15 ноември се честват и Свети мъченици Гурий, Самон и Авив
Земята ще бъде в този поток поне четири или пет дни
По-късното ставане подобрява мотивацията и резултатите на учениците
Целта на срещата бе да се уточни ходът на изпълнението на програмата
Той ще продължи до 29 март
Ремонтите по магистрала „Хемус" започнаха. Предвидено е да бъдат ремонтирани общо около 30 километра в Шуменска и Варненска област. От тази сутрин от...