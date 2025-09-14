Просветният министър с голяма новина на старта на учебната година

Все повече училища избират да започват часовете си по-късно,

за да подобрят мотивацията и резултатите на учениците. Това съобщи министърът на образованието Красимир Вълчев пред БНР.

„Аз призовах училищата да разговарят с родителите и с педагогическия колектив дали е възможно по-късно да се започва. Но не мога да наредя това“, обясни той.

Министърът подчерта, че когато учениците стават по-късно, „се подобрява тяхната мотивация за учене и образователни резултати“.

Условия и предизвикателства

Основната предпоставка за по-късно начало е училищата да не са на двусменен режим. „Преди 8 години, когато започнахме да намаляваме училищата на такъв режим, те бяха 360. Сега са 226. Когато реализираме програмата, ще намалеят до 180. Това е втората програма за строеж и пристрояване на училища,“ посочи Вълчев.

Най-голямото предизвикателство е в София, където „над 80 училища са на двусменен режим, а липсват терени“.

Новата учебна година и ремонтите

Вълчев съобщи, че продължава записването на първокласници и тази есен се очакват около 57 хиляди нови ученици - по-малко от предходните години. Общият брой на учениците ще бъде около 716 хиляди.

Министърът отчете и силна ремонтна активност през лятото: „Близо 1500 училища и детски градини бяха обект на такава. Около 250 ремонта няма да бъдат приключени преди първия учебен ден. 22 училища ще започнат пребазирани в други сгради.“

