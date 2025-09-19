Две промени в училищата в София. Връщат нещо от соца

Кметът на София Васил Терзиев предлага химните на България и Европа да звучат в класната стая на столичните училища всеки понеделник. А за децата в начален курс учебният ден да започва с физическа активност, като по времето на соца, когато всяка сутрин учениците имаха физзарядка. Кметът на София ще предложи инициативите на Столичния общински съвет, съобщи пресцентърът на Столичната община.

„Вярвам, че училището е не само място за учене, но и за изграждане на дух и принадлежност. Място, в което децата ни израстват като личности и като част от една общност. Предлагам всеки понеделник учебният ден да започва с химна на България и с този на Европа - с напомняне за историята и гордостта ни като българи, но и с поглед към общото ни европейско бъдеще. Тези символи не са просто протокол - те са живо усещане за принадлежност, за заедност. Именно общността е това, което ни изгражда като народ и като европейско цяло - дава ни посока и сила да работим заедно в името на споделените ни ценности", каза кметът на София.

Другата идея е насочена към учениците от 1-ви до 4-ти клас. Предложението на кмета е учениците да стартират деня си с кратка физическа активност. Общината подготвя упражнения и танци, които ще бъдат достъпни за всички училища. Според Терзиев това е начин децата да бъдат възпитани да обичат движението и да растат по-здрави и силни.

“София има нужда от нови традиции, които да обединяват поколенията, да възпитават и изграждат ценности. Това са малки стъпки, но вярвам, че те ще помогнат на децата да бъдат по-уверени, по-свързани и с повече радост в училище и в живота“, посочи Васил Терзиев.

Столичният кмет е обсъдил тези две инициативи с дългогодишния и новия директор на РУО София-град - Ваня Кастрева и Елеонора Лилова, както и председателя на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България Асен Александров и с общинските съветници Цветелина Симеонова-Заркин и Диян Стаматов.

