Просветният министър: Учителите влизат в STEM класните стаи

Всички учители в момента преминават обучение за преподаване в STEM среда, съобщи министърът на образованието и науката в оставка Красимир Вълчев по време на посещението си в Благоевград, където беше открит нов STEM център в местно училище. По думите му тези обучения дават на преподавателите не просто достъп до модерна материална база, а и нови методи за работа в клас, които улесняват преподаването и правят уроците по-ефективни.

Вълчев подчерта, че STEM средата е преди всичко физическа – с модерно оборудване, технически средства и специализирани кабинети, но същинската ѝ стойност е в промяната на начина на преподаване. Новият модел насърчава по-активно участие на учениците, учене чрез опити и експерименти и намалява натоварването върху учителя да разчита единствено на традиционни лекционни методи. „Ние сме във все по-трудна конкуренция за вниманието на учениците“, посочи той и допълни, че STEM центровете реално повишават мотивацията за учене и правят часовете по-интересни както за децата, така и за преподавателите.

Министърът в оставка обърна внимание, че именно в областта на математиката и природните науки българските ученици срещат най-сериозни затруднения, което се отразява и в резултатите от международното изследване PISA. Според него STEM центровете са важна стъпка, защото дават на учителите по-добри условия да обясняват сложни теми по разбираем и практичен начин, но сами по себе си не са достатъчни без промени в учебните програми и системата на оценяване.

Красимир Вълчев припомни, че е направена крачка назад от идеята за интегрален изпит след седми клас, включващ природни науки в рамките на математиката, но задачите с елементи на природни науки след 10 клас остават. Той акцентира и върху ключовата роля на българския език, като отбеляза, че немалка част от учениците започват училище с недостатъчни езикови умения, които впоследствие се задълбочават. Затова Министерството предлага т.нар. езикова интеграция, която вече среща широка подкрепа и сред парламентарните групи.

По думите на Вълчев чуждите езици в момента са най-предпочитаната област за обучение и там учениците се справят добре, докато именно математиката и природните науки остават предизвикателство. Именно тук, според него, STEM средата може да бъде сериозна подкрепа за учителите, като им даде повече възможности да обясняват, експериментират и задържат интереса на учениците в дългосрочен план.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com