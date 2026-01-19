Обрат в училище! Нов изпит в 10-и клас

Обрат в училище. Нов изпит ще има, но не в 7., а в 10. клас. Форматът на изпита по математика за 7. клас няма да бъде интегрален и няма да включва задачи от природните науки. Така сегашните седмокласници ще се явят на изпит в познатия досега модел – само по математика, без елементи от другите предмети.

Решението идва след като родители оспориха въведената през август 2025 г. заповед, според която тестът трябваше да обхваща знания от 5. до 7. клас и да включва задачи, свързани с природните науки. Според тях това поставя различните випуски в неравностойно положение. Съдът временно спря новия формат, а МОН, за да избегне допълнително напрежение, отмени спорната част от наредбата.

Интегралният модел остава за 10. клас

Докато седмокласниците се връщат към познатото, десетокласниците ще се изправят пред напълно нов тип национално външно оценяване. Заповедта на министъра от август миналата година остава в сила и предвижда интегрален изпит, който обединява знания от няколко различни предмета.

Тестът ще включва съдържание от:

математика

биология

химия

физика

география

Това е първият толкова широк междупредметен формат, който се въвежда на национално ниво.

Как ще изглежда новият изпит

Изпитът ще бъде изцяло тестов и ще съдържа 18 задачи.

От тях:

12 задачи – с избираем и със свободен отговор – ще проверяват чисто математическите знания и умения.

6 задачи – също с избираем и кратък свободен отговор – ще изискват прилагане на математически подходи в контекст на природните науки и географията.

Идеята е учениците да покажат не само дали владеят математиката, но и дали могат да я използват като инструмент за решаване на реални, междудисциплинарни проблеми.

Продължителността на изпита ще бъде 120 минути, което според МОН е достатъчно време за работа по задачите от различните области.

Какво означава това за учениците

Новият формат поставя десетокласниците в ситуация, в която трябва да демонстрират комплексно мислене, а не само механично решаване на задачи. Изпитът ще изисква:

разбиране на научни процеси,

умение за анализ,

прилагане на математически модели в различни контексти,

работа с данни и графики,

интерпретация на информация от различни дисциплини.

Така националното външно оценяване в 10. клас се превръща в своеобразен тест за функционална грамотност – нещо, което от години се обсъжда като необходимост в българското образование.

Системата се пренарежда

Докато за 7. клас МОН избра да отстъпи пред общественото напрежение, за 10. клас институцията остава твърда – интегралният изпит ще се проведе. Това поставя началото на нов модел на оценяване, който вероятно ще бъде разширяван и в следващите години.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com