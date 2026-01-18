Извънредно предложение за учениците! 9 дни ваканция

Необичайно предложение за решаване на проблема с грипа и разпространението му даде синдикат „Образование“ към КТ "Подкрепа".

Идеята на профсъюза е междусрочната ваканция на учениците да бъде удължена с 4 дни от 3. до 6. февруари. Така ще се оформи период от 9 дена, в които учители и ученици няма да контактуват активно. Така ще намалее опасността от зарази.

Синдикат „Образование“ е направил национално изследване за мнението на учителите във връзка с управленските решения на държавните институциите при повишената заболеваемост. Участниците в проучването са над 12 хиляди, а методът е анкета и „лице в лице“.

На въпроса „Смятате ли, че при висока заболеваемост над 30% е релевантно прилагането на онлайн обучение?“, 51.3%, смятат, че това е грешно управленско решение. Не е разумно и е насилствено да се пледира от МОН или регионалните управления на образованието за въвеждане на дистанционно обучение при болни до 50% от учителите и учениците. Това обучение е неефективно и отнема човешкото право на болничен отпуск на учителите и учениците.

43.8% от респондентите смятат, че при повече отсъстващи е добре да се прилага дистанционно обучение. Това очевидно е, за да се гарантира завършването на първи учебен срок.

Синдикат „Образование“ предлага тези решения да се вземат ненасилствено, от директорите на образователни институции и учителите, като се гарантира завършването на учебния срок. Във връзка с предоставената възможност за „Домашен отпуск“ на учениците, информацията, с която разполагат РЗИ и РУО е невярна, защото, поне 90% от отсъстващите болни ученици, не са посетили здравна институция и са в „домашен отпуск“.

На въпроса „Смятате ли, че при задълбочаващи се епидемиологични условия трябва да се удължи междусрочната ваканция?“, 97,2% смятат, че това е логичното управленческо решение. 1.7%, смятат, че това ще бъде непреодолим пропуск.

