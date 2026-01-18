Учителите се събудиха. Скочиха срещу либералния модел

Българското училище е автономно само на хартия, докато външни фактори, НПО и политически интереси отнемат инструментите за по-добро образование и възпитание.

Това обявиха в позиция от Синдиката на българските учители, цитирана от 24 Родопи.

Години наред българската образователна система е подложена на натиск да възприеме модел на „образование без правила“ и „учене без стрес“.

Този либерален подход, маскиран като грижа за правата на детето, на практика отне всички инструменти на учителя за реакция, разми границите на дисциплината и остави педагозите безпомощни пред агресията и апатията, пишат учителите.

„Време е да си признаем, че мантрата за „щастливо детство без задължения“ доведе до поколение, което не познава думата „отговорност“.

Новото поколение образование, с ИИ, иновации и креативност е обречено, ако не се възстанови възпитателната функция на училището, взаимното уважение и йерархия между участниците в процеса и връщането на лостовете за контрол в ръцете на учителя.

Сега тези лостове са в ръцете на либералните организации и политическите партии и се използват срещу него – българския учител.

Макар в ЗПУО да е записано, че българското училище е автономно, реалността е различна.

Учебните заведения са притиснати между бюрокрацията на МОН, политическите назначения и влиянието на различни неправителствени организации (НПО), които прокарват политики, чужди на българската образователна традиция“, пише още в позицията.

