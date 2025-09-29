Министър Вълчев обяви ключов ход за учебните програми

Трябва да засилим възпитателния момент в учебните програми, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в Разград. Той участва в работна среща с директори на образователни институции и учители от област Разград.

Възпитателната функция винаги е присъствала в образованието, но трябва да е подчертана в учебните програми, посочи министърът.

"Поставихме си за цел промяна в учебните програми, за да префокусираме върху умения", добави още той. По думите му трябва да се освободи време на учителите и учениците, защото с последните промени в учебните планове постоянно се товарят с нови предмети, чужди езици, профилирана и професионална подготовка и т.н.

Министърът посочи, че промяната в учебните програми ще продължи около три-четири години. Според него трябва да бъде засилена базовата подготовка на учениците.

Той коментира и предложената в проекта на Закона за предучилищното и училищното образование езикова интеграция за деца, които не знаят добре български език. Целта е преди децата да бъдат пуснати да учат всички предмети да започнат само с български, посочи той. Ще има тестове - замервания за уменията по български език в училищата и детските градини, добави още министърът. По негови думи в област Разград проблеми с математиката имат голям процент ученици, но слабите резултати по математика са следствие от слаби резултати по български.

По повод програмите с интензивно изучаване на чужд език министърът посочи, че това може би ще е една от промените – да се ограничи изборът на някои учебни планове с интензивно изучаване на чужд език. "18-32 учебни часа изучаване на чужд език са необходими, ако след това другите предмети се учат на този език, посочи той. Когато това не е така - не е задължително. Много училища, които са избрали програма с приоритизиране на чуждоезиковото обучение, са със слаби резултати по български и математика. Часовете по чужд език пак ще останат най-много, но преди чужд език децата трябва да знаят най-добре българския, каза Вълчев, предаде БТА.

