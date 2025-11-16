Първо училище включи в час изкуствения интелект. Резултатът

В столичното 25-о основно училище "Д-р Петър Берон" вече имат избираем предмет, в който учениците от шести клас изучават приложението на изкуствения интелект, съобщи Нова телевизия.

Опитваме се да накараме децата да използват изкуствения интелект като инструмент, като се показват добрите практики и етичните норми, каза учителката Снежана Николова.

Шестокласникът Павел обясни какво е научил от уроците по изкуствен интелект:

"Да не използваме изкуствения интелект прекомерно, а за неща, които наистина ще ни бъдат полезни."

В същото време в училище в Банско има педагози, които са скептични за приложението на изкуствен интелект в класната стая.

"Ние тук все още се стремим да дадем превес на присъствието на учителя в учебно-възпитателния процес, защото мислим, че добродетелите трябва да се формират не чрез гледане, а чрез показване и разказване," посочи директорът Евгения Тренчева.

Министерството на образованието и науката обяви, че съвместно с Българската асоциация на софтуерните компании започват да изследват дали българските училища са готови да използват изкуствен интелект в учебния процес. То обхваща 100 учебни заведения в различни населени места в страната, обясни експертът Силвия Кънчева.

