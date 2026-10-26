Прокурорите решиха кой влиза в новия ВСС. Изборът мина през балотаж

Първите четирима членове на новия Висш съдебен съвет вече са избрани. Общото събрание на прокурорите определи своите представители в кадровия орган на съдебната власт след двудневно гласуване, при което се наложи провеждането на втори тур.

Най-много подкрепа получи Пламен Петков от Софийската районна. Решението за избора подлежи на обжалване в седемдневен срок.

Пламен Петков влиза в новия състав на ВСС с подкрепата на 556 свои колеги.

Втори по брой гласове е Ивайло Илиев от Окръжната прокуратура в Кюстендил, получил 496 гласа.

След него се нарежда Ивайло Ангелов от Апелативната прокуратура в София с 491 гласа, а четвъртото място заема Красимира Филипова от Върховната касационна прокуратура, подкрепена от 442 прокурори.

Изборът премина през балотаж, след като при първото гласуване в събота нито един от общо 25-те кандидати не успя да получи повече от половината действителни гласове. При повторното гласуване в неделя са участвали 1313 от общо 1567 прокурори с право на глас. Съгласно Закона за съдебната власт, когато и на втория тур никой не събере необходимото мнозинство, за избрани се обявяват четиримата кандидати с най-голяма подкрепа.

Председателят на избирателната комисия Емил Георгиев от Върховната касационна прокуратура обяви, че изборът е редовен и е проведен съгласно законовите изисквания. Предстои да изтече срокът за евентуално оспорване на решението.

Изборът е важна стъпка към обновяването на Висшия съдебен съвет, който взема ключови решения за управлението на съдебната система. Сред неговите правомощия са назначенията, повишенията и преместванията на магистрати, както и решенията за дисциплинарната им отговорност. Предстои попълването и на останалите места в новия състав на кадровия орган.