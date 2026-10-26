Последните урни затвориха в Америка. Приключиха изборите зад граница

Изборният ден за българите зад граница официално приключи тази сутрин в 5 часа българско време. Последни правото си на глас упражниха сънародниците ни в американските щати Аризона, Калифорния, Невада и Вашингтон, както и в канадския град Ванкувър. Всички избирателни секции по света са приключили успешно работа, съобщиха от Министерството на външните работи, позовавайки се на информация от дипломатическите и консулските представителства.

За президентските избори зад граница бяха разкрити общо 613 секции в 60 държави. Най-много от тях бяха в Европа, но гласуване беше организирано и в най-отдалечените точки на света. Само в САЩ българите разполагаха с 44 секции, а в Канада - с 15.

Изборният ден обхвана огромно разстояние - от Окланд в Нова Зеландия, Осака в Япония и Сингапур до западното крайбрежие на САЩ и Канада. Българските граждани можеха да гласуват както в Тромсьо, в далечната Северна Норвегия, така и в Република Южна Африка. Заради часовите разлики първите секции отвориха още в събота вечерта българско време, а последните приключиха работа едва тази сутрин.

Възможност за участие във вота беше осигурена и в държави, в които България няма дипломатически и консулски представителства. Сред тях са Исландия, Нова Зеландия, Сингапур, Малта и Люксембург. Организацията там беше осъществена със съдействието на местните български общности.

Министерството на външните работи изказа специална благодарност на българските организации и доброволците зад граница за оказаната подкрепа. От ведомството подчертаха приноса им за успешното организиране и провеждане на изборите в сътрудничество с дипломатическите и консулските представителства на страната.