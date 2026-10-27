Последните урни затвориха в Америка. Приключиха изборите зад граница
Българите гласуваха в 613 секции в 60 държави, последни своя вот дадоха сънародниците ни отвъд Океана
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Българите гласуваха в 613 секции в 60 държави, последни своя вот дадоха сънародниците ни отвъд Океана
София.Както се очакваше, изискването да има ксерокси в комисиите създаде сериозни проблеми в изборния ден. От различни краища на страната секционни к...
Станишев остава с 85 мандата