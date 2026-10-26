ЦИК с нови данни от изборите. Йотова води пред Гюров с 2,6 пункта

Илияна Йотова води на първия тур на президентските избори, показват данните на Централната избирателна комисия към тази сутрин. При 95,29% обработени протоколи кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев получава 34,6% от гласовете, а Андрей Гюров и Георги Кандев са втори с 32%. Разликата между двамата основни претенденти е 2,6 процентни пункта, съобщава bTV, позовавайки се на ЦИК. Резултатите очертават балотаж следващата неделя, 1 ноември.

На трето място са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,6% подкрепа. Следват Радостин Василев и Красимир Манов с 4,6%, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3,8% и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2,4%. Останалите кандидатпрезидентски двойки получават под 1% от гласовете всяка.

Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 4,4% от гласувалите. Данните са междинни, като предстои ЦИК да обработи оставащите протоколи и да обяви окончателните резултати от първия тур.

При 96,57% преброени протоколи от секциите в чужбина водеща е двойката Гюров-Кандев. Те събират 45,225 на сто от гласовете. Втори са Йотова и Вълчев с резултат 23,143%.