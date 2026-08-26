САЩ може да помогне с дронове и камери за българските затвори

България и САЩ ще търсят възможности за по-тясно партньорство в управлението на затворите и защитата на свидетелите. Това стана ясно след среща на правосъдния министър Николай Найденов с американския шарже д'афер Мартин Макдауъл. Сред обсъжданите варианти са предоставяне на техника - включително дронове и камери - обучение на служители и подобряване на условията в пенитенциарната система. Двете страни са се договорили разговорите да продължат регулярно и да се проследява постигнатият напредък.

Сигурността в затворите излиза на преден план

Разговорът поставя акцент върху практически мерки, които могат да подобрят контрола и сигурността в местата за лишаване от свобода. Сред тях са техническо оборудване, камери, дронове и обучение на служителите, както и действия за подобряване на условията в системата.

Защитата на свидетелите също е сред сферите, в които София и Вашингтон виждат възможност за по-дълбоко партньорство. Темата е пряко свързана със способността на държавата да гарантира сигурността на хора, чиито показания са ключови за тежки наказателни производства.

От трафика на хора до изкуствения интелект

Срещата не се ограничи само до затворите. Найденов и Макдауъл обсъдиха и законодателството срещу трафика на хора, както и възможностите за въвеждане на изкуствен интелект в системата на правосъдието.

Отделно внимание е било отделено на режима на санкционните мерки. Двете страни ще продължат диалога по всички тези направления при стриктно спазване на европейската нормативна рамка.

Найденов и Макдауъл са се разбрали контактите да не приключат с тази среща. Предвиждат се регулярни разговори, на които да бъде оценявано как се развиват набелязаните направления и кои от обсъжданите идеи могат да бъдат превърнати в конкретни действия.