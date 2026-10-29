Сметната палата не е установила съществени нарушения при одита на годишния финансов отчет на Община Казанлък за 2025 година. Според одиторите документът представя достоверно финансовото състояние на общината и резултатите от дейността ѝ.
Годината е приключила с положително бюджетно салдо от 1,3 млн. евро. За сравнение, през 2024 година отчетеният излишък е бил 90 525 евро, а през 2023 година- 1,5 млн. евро.
Одитният доклад беше приет на днешното заседание на Общинския съвет в Казанлък. От заключенията на Сметната палата става ясно, че не са установени некоригирани неправилни отчитания, нито съществени слабости в системата за вътрешен контрол на общинската администрация.
Община Казанлък приключи 2025 година с излишък от 1,3 млн. евро
Одитният доклад беше приет на днешното заседание на Общинския съвет в Казанлък
Сметната палата не е установила съществени нарушения при одита на годишния финансов отчет на Община Казанлък за 2025 година. Според одиторите документът представя достоверно финансовото състояние на общината и резултатите от дейността ѝ.
Не пропускайте нищо важно
Получавайте най-новото от Стандарт първи — изберете как да сте в крак с новините.
Безплатно. Известяваме Ви в браузъра само при важна новина — без имейл и регистрация.