Община Казанлък приключи 2025 година с излишък от 1,3 млн. евро

Сметната палата не е установила съществени нарушения при одита на годишния финансов отчет на Община Казанлък за 2025 година. Според одиторите документът представя достоверно финансовото състояние на общината и резултатите от дейността ѝ.



Годината е приключила с положително бюджетно салдо от 1,3 млн. евро. За сравнение, през 2024 година отчетеният излишък е бил 90 525 евро, а през 2023 година- 1,5 млн. евро.



Одитният доклад беше приет на днешното заседание на Общинския съвет в Казанлък. От заключенията на Сметната палата става ясно, че не са установени некоригирани неправилни отчитания, нито съществени слабости в системата за вътрешен контрол на общинската администрация.