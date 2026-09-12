Нов сценарий за бюджета при останали пари
България все още не изпълнява всички критерии за влизане в еврозоната, каза още Петкова
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България все още не изпълнява всички критерии за влизане в еврозоната, каза още Петкова
Приходите, помощите и даренията по КФП към юли 2023 г. са в размер на 37,4 млрд. лв.
В министерството липсва дирекция за експорт на излишъка от земеделска продукция
Това показват предварителните данни на финансовото министерство
В понеделник служебният финансов министър Росица Велкова сигнализира за влошено състояние на фиска
Държавата е имала с 1,07 млрд. лв. повече приходи, отколкото разходи
Само за месец април очакваният излишък е около 735 млн. лева
Европейският съюз има нарастващ търговски излишък със себе си
Министерство на финансите обяви предварителните си данни
Увеличават се данъчните приходи, изтребителите покачиха разходите
България все още има високо потребление и икономическият растеж е един добър резултат
Приходите в хазната скочиха с 1,9 млрд., а разходите са свити с 1,2 млрд. лв. Държавният бюджет има излишък от 3,388 млрд. лв. (3,8% от прогнозния БВ...
Приходите в държавния бюджет за полугодието са 17,688 млрд. лв. Излишъкът в държавния бюджет в края на юни е 3,085 млрд. лв. (3,5% от БВП), сочат пре...
Бюджетът има излишък от 2,683 млрд. лв. (3% от БВП) към края на май, сочат предварителните оценки на Министерството на финансите. За същия период на 2...
Държавният бюджет има излишък от 2,348 млрд. лв. (2,6% от БВП), сочат предварителните данни на Министерството на финансите към края на април. За първи...
Бюджетът има излишък от 961 млн. лв. към края на февруари, сочат предварителните данни на Министерството на финансите. Излишъкът е 1,1% от прогнозния...
Бюджетът има излишък от 57 млн. лв. (0,1% от БВП) в края на октомври, докато година преди това бе на 1,76 млрд. лв. дефицит (2,1% от БВП). Само за мес...
Държавният бюджет има излишък от 601 млн. лв. (0,7% от прогнозния БВП) към края на август, сочат предварителните данни на Министерството на финансите....
Нарастват приходите в бюджета и усвоените евросубсидии 890 млн. лева е излишъкът в държавната хазна към края на месец юни. Това стана ясно от изнесен...
По данни от месечните отчети за касовото изпълнение на първостепенните разпоредители с бюджет към края на месец юни 2015 г. се отчита излишък по КФП в...