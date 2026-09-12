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Хазната с 57 млн. излишък

Хазната с 57 млн. излишък

Бюджетът има излишък от 57 млн. лв. (0,1% от БВП) в края на октомври, докато година преди това бе на 1,76 млрд. лв. дефицит (2,1% от БВП). Само за мес...

30 октомври | 21:30
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