Шок! ТЕЛК сваля проценти и пенсии, без болните да са оздравели
Над 12 800 решения са обжалвани само от началото на годината, а хора остават без пенсия и средства за лечение
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Над 12 800 решения са обжалвани само от началото на годината, а хора остават без пенсия и средства за лечение
„Днес се грижим за себе си. Утре – за нашите близки.“
Промените трябва да направят пътищата по-безопасни
Явно здравеопазването ни вече не работи за болните, ядоса се нейна колежка
Над 360 деца преминаха безплатни профилактични прегледи в рамките на мащабна здравна кампания, организирана от Община Етрополе, Столичната лекарска ко...
Салман е преминал медицински прегледи
Ето за какво ще е той
София финансира безплатни кардиологични прегледи в общинските болници и поликлиники
Медицинските бележки не попадат в основния пакет дейности, които се покриват с бюджета на НЗОК
Екитике ще бъде в клуба във вторник
Инициативата е посветена на профилактиката на женското сърдечно здраве
По покана на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова едни от най-добрите специалисти по детски болести от София ще преглеждат децата на Казанлък
От 23 до 29 септември, всеки любител на спорта и здравето ще има възможността да посети спортните обекти на Pulse свободно
Какво се случва през целия ден
Какво предвиждат промените в закона
Системата ще съдържа информация и за нужните ваксини, включително за децата до 18-годишна възраст
Мъката с годишните прегледи може да приключи
От "Възраждане" бият аларма
Прегледите ще се извършват в аптеки BENU в „Люлин“ 3 на 22 юни и в „Манастирски ливади“ на 26 юни
Благотворителната инициатива е насочена към слабонаселени и отдалечени райони в 5 области на България - Хасково, Кърджали, Сливен, Ямбол и Бургас