Пореден абсурд! Изписаха Янка Рупкина в кома

Народната певица Янка Рупкина продължава да е в тежко здравословно състоянието и въпреки че вече е у дома, все още е в кома, сподели колежката ѝ и нейна близка приятелка Илка Александрова в профила си във Facebook.

"Изписаха я във вторник, 31.3.2026, моята приятелка, след 20 дни престой в болницата. Много е кратко според мен това време за болнично лечение. Явно здравеопазването ни вече не работи за болните, а предимство имат търговските, клинични калкулации. Тя продължава да е в кома, състоянието й не се е променило от първия ден", написа Александрова в социалните мрежи.

И в новия си пост тя помоли всички, които харесват и обичат Янка Рупкина, да се молят за нея и за бързото ѝ възстановяване.

"Моля се за нея непрекъснато. Нека всички отправим молитва към Бог за непрежалимата ни Янка Рупкина да оздравее, да се върне към живота и да се радваме на красивата ѝ усмивка и великолепни песни! Янче, с теб сме!", написа още Александрова.

Засега не се уточнява причината, заради която Янка Рупкина беше хоспитализирана в средата на март и точно колко сериозно е състоянието ѝ, съобщава Dir.bg.

Това обаче не е първият път, в който народната певица постъпва в лечебно заведение. В края на февруари миналата година тя беше приета в Пирогов след като седмица преди да бъде хоспитализирана, се оплакала на свои колеги от болки в гърба и кръста. Тя обаче беше изписана от болницата след като ѝ бяха направени рутинни прегледи, била изписана от болницата.

През 2023 г. Рупкина беше оперирана от жлъчка, заради което за няколко месеца спря всичките си участия.

