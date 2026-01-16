Мистерия. Защо кралят на Саудитска Арабия влезе в болница

Кралят на Саудитска Арабия Салман е преминал медицински прегледи в специализираната болница „Крал Файсал“ в Рияд, съобщи саудитската информационна агенция.

Няма допълнителна информация относно естеството на посещението на 90-годишния крал или каквито и да е медицински подробности за него.

Кралят на най-големия износител на петрол в света и основен съюзник на САЩ в Близкия изток получи медицински грижи за възпаление на белите дробове през 2024 г.

Според държавната информационна агенция, той за последно е председателствал заседание на кабинета във вторник.

