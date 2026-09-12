Мистерия. Защо кралят на Саудитска Арабия влезе в болница
Салман е преминал медицински прегледи
Следете всички новини, анализи и коментари за Крал Салман. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Салман е преминал медицински прегледи
Мохамед бин Салман счупи оковите на консерватизма и започна да строи най-футуристичния град
Първаите срещи на Байдън бяха в дворец на саудитското кралско семейство в град Джеда
Бившият италиански премиер Силвио Берлускони обмисля предложението на краля на Саудитска арабия Салман да купи прочутата вила "Чертоза" за 500 млн. ев...
Саудитският крал Салман пристигна с 1000 души антураж на триседмична ваканция във Френската Ривиера. Лятната почивка на монарха от няколко дни е обект...