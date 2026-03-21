Над 360 деца бяха безплатно прегледани в мащабна кампания в Етрополе

Над 360 деца преминаха безплатни профилактични прегледи в рамките на мащабна здравна кампания, организирана от Община Етрополе, Столичната лекарска колегия и Университетската Многопрофилна Болница за Активно Лечение и Спешна Медицина „Н. И. Пирогов”.

За първи път в Етрополе се реализира подобна по мащаб инициатива в сферата на детското здраве. Тя бе осъществена по инициатива на кмета инж. Владимир Александров и се проведе в МБАЛ „Проф. д-р Александър Герчев“ като част от националната програма „Детско здраве“.

„Целта ни е да се погрижим максимално добре за здравето на нашите деца. В ежедневието често е трудно за родителите да осигурят достъп до толкова специалисти. Изразявам своята искрена благодарност към д-р Видков за това, че откликна на нашата покана. Най-важното послание на тази инициатива е здравето – защото чрез нея спестяваме на хората не само средства, но и изключително ценно време. За някои от тези специалисти се чака с месеци, за да си запишеш час, а днес те са тук, на място, в полза на нашите деца и преглеждат безплатно“, заяви кметът инж. Владимир Александров и поднесе почетен плакет за заслуги към Община Етрополе на д-р заместник-председателя на Столичната лекарска колегия д-р Ваньо Видков.

От своя страна заместник-председателят на Столичната лекарска колегия д-р Ваньо Видков подчерта значимостта на инициативата:

„Това е кауза. Прегледите са напълно безплатни, а лекарите отделят от личното си време в името на здравето на децата. В тази програма участват водещи специалисти от болница „Пирогов“ и колеги от Столична лекарска колегия.“

В рамките на кампанията в Етрополе пристигна екип от около 10 водещи специалисти от едни от най-големите лечебни заведения в страната. Прегледите обхванаха широк спектър от медицински направления – ортопедия и травматология, детска урология, уши, нос и гърло (УНГ), офталмология, детска кардиология, нефрология, дерматология, детска хирургия, образна диагностика и клинична биология. Това позволи извършването на цялостни и високоспециализирани консултации на място – нещо, което обичайно изисква месеци чакане.

Интересът към кампанията беше изключително висок, като освен деца от общината, в прегледите се включиха и участници от съседни общини – Правец и Ботевград.

Програмата „Детско здраве“ съществува от 2012 г. и до момента е обхванала над 30 000 деца в цялата страна. Един от нейните основни принципи е последващото проследяване – медицинските екипи се завръщат, за да анализират резултатите и да гарантират устойчивост на грижата.

Всички лекари получиха благодарствен адрес и символичен подарък от името на кмета на Община Етрополе инж. Владимир Александров.

Инициативата е част от дългосрочната политика на Община Етрополе, насочена към подобряване на здравеопазването и достъпа до медицински услуги. Кампанията поставя началото на серия от здравни скрининги през 2026 г., като предстоят още два етапа, насочени към възрастното население, включително хора с ограничена подвижност.

С тази инициатива Община Етрополе ясно заявява своя приоритет – здравето на хората и грижата за бъдещето на общността.

