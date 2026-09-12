Защо е полезно да си цапате ръцете
Когато гората влиза в детската градина
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Когато гората влиза в детската градина
"Не беше за красота, а за да спре да страда", обяснява тя
Деница мечтае за косичка, да помогнем
Има болници с огромни дългове и риск от загуба на милиони, каза Катя Ивкова
Над 360 деца преминаха безплатни профилактични прегледи в рамките на мащабна здравна кампания, организирана от Община Етрополе, Столичната лекарска ко...
Профилактичните прегледи ще бъдат извършени в рамките на кампанията
По покана на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова едни от най-добрите специалисти по детски болести от София ще преглеждат децата на Казанлък
Потребителите вече имат възможност да подкрепят каузата на „Капачки за бъдеще“, като дарят сумата за върнатите си опаковки в магазините с автомати за...
Усилията на телекома в подкрепа на по-качествено детско здравеопазване и по-модерна среда за лечение започнаха още през 2022 г.
Кандидатът за кмет обсъди проблемите на общинското здравеопазване с майки
Добрич. От РЗИ предупреждават за опасност, която крият цветни ластички - два вида, които в последното време са изключително популярни сред децата, кои...
Купуват апарати за генетични заболявания София. 128 млн. лв. предвижда здравното министерство през следващите 5 години за подобряване на раждаемостта...