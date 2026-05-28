Здравният министър с тревожни разкрития

Въпреки тежкото наследство системата на здравеопазването работи. Това заяви на брифинг ресорният министър Катя Ивкова. Тя и екипът ѝ представиха финансовото състояние на министерството и системата.

Общият размер на извършените разходи от страна на МЗ до 30 април е в размер на 188 милиона и 380 хиляди евро. В това число – 56 милиона евро за финансиране на лечебни заведения за медицински дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и 1,7 милиона евро субсидия за БЧК, като от тях почти половин милион евро са за ПСС към БЧК”, обясни Ивкова.

Има предоставени трансфери в МЗ в размер на близо 32 милиона евро за дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване. Общият размер на фактурираните, но неразплатени към момента капиталови разходи са в размер на близо 12 милиона евро. Дължимите към момента суми във връзка с издадени изпълнителни листове по влезли в сила съдебни решения, са в размер на 1,3 милиона евро.

Към 31 март тази година лечебните заведения с над 50% държавно участие са натрупали общо задължения в размер на 426 милиона евро, от които над 21 милиона евро са просрочени задължения. 17 държавни лечебни заведения имат сключени договори за банкови кредити, сочат още данните на МЗ.

„Към момента съществува риск от загуба на средства по проекти, които са финансирани от външни източници”, предупреди Ивкова. Прогнозната стойност на тези средства е в размер на повече от 56 милиона евро. От данните на МЗ става ясно, че има сериозни забавяния в изпълнението на проектите, а причините са различни. „Тези забавяния през последните три години са доста. Това поставя под риск изпълнението на проектите на МЗ", заяви здравният министър.

Тя допълни, че от две седмици провежда срещи с всички съсловни организации и с директори на болници. Ще има срещи всеки месец със съветите на директорите на болниците, на които ще бъдат представяни отчети за свършената работа и постигнатите резултати за по-добри финансови резултати и за по-добро кадрово обезпечаване на лечебните заведения.

По отношение на Националната детска болница тръжната процедура за проектирането е спряна, тъй като има жалба, внесена в КЗК. „На оперативно ниво се провежда срещи за другите комплексни дейности по този проект. Самото дружество разполага с 27,5 милиона евро, които ще покрият проектирането, управлението на проекта и текущите разходи. За съжаление стана ясно, че за последните 3 години особен напредък не е реализиран”, каза Ивкова.

Приоритет за работата ѝ остава върху профилактиката на заболяванията и промоцията на здравословния начин на живот. Крайната цел е по-малък брой хоспитализации. Приоритет ще е и майчиното и детско здраве.

Ивкова иска още тази година да се стартира с актуализацията на Националната здравна карта.

