Светило в медицината с мрачна прогноза

Националната детска болница все повече прилича на мираж, а не на реален проект. Това предупреди председателят на Българската педиатрична асоциация проф. Иван Литвиненко, който призна, че е силно скептичен дали лечебното заведение изобщо ще бъде изградено в обозримо бъдеще.

В ефира на БНТ той направи мрачна равносметка за състоянието на проекта – забавени процедури, липса на прозрачност, институционално бездействие и драматичен недостиг на лекари.

„Институционално трябва да вярвам. Ако ме питате в лично качество – дълбоко се колебая, че поне в обозримото бъдеще, докато съм жив, ще видя тази болница изградена“, заяви проф. Литвиненко.

По думите му реален напредък почти липсва, въпреки че според първоначалните планове Националната детска болница трябваше да отвори врати още през 2028 година.

Той припомни, че Общественият съвет към проекта е подал колективна оставка след серия от конфликти с институциите и липса на чуваемост към експертните становища.

„Толкова пъти се сблъсквахме с тази стена на неразбиране и това доведе до нашата колективна оставка“, каза председателят на Българската педиатрична асоциация.

Според него обществената поръчка е тръгнала по опасен път – с фокус върху най-ниската цена и най-кратките срокове, вместо върху качеството.

„Гони се най-ниската цена и най-късият срок. Извинете, но когато ще правим една болница, която 50 години не сме направили, да я направим с компромиси на ниска цена – всички се сещаме какво ще е качеството“, предупреди той.

Особено притеснителни според проф. Литвиненко са сроковете за проектиране на сградата.

„Между 210 и 300 дни за проектиране, за контрол, за функционалност на сградата. На мен дори като човек, който не е архитект, ми се вижда абсурдно“, коментира той.

Но дори сградата да бъде построена, остава големият въпрос – кой ще работи в нея?

Проф. Литвиненко подчерта, че детското здравеопазване страда от тежък кадрови срив, а в някои болници детските отделения оцеляват с по един лекар.

„Няма хора, няма специалисти“, заяви той.

По думите му дори новооткрити лечебни заведения изпитват сериозни трудности при намирането на персонал.

„Хубаво е да има болница. Аз бих се радвал. Но питам – кой ще работи в нея?“, попита риторично педиатърът.

Той обърна внимание и на хроничното недофинансиране на педиатрията у нас, което отблъсква младите медици.

„Ние си оставаме с недофинансираните пътеки. Това прави професията педиатър не толкова лицеприятна“, посочи проф. Литвиненко.

Според него младите лекари логично избират по-добре платени специалности.

„Разбира се, много по-добре е да си инвазивен кардиолог, да си акушер-гинеколог“, каза още той.

В края на разговора проф. Литвиненко определи цялата ситуация около Националната детска болница с една дума – „абсурд“.

