Здравният министър с тревожни разкрития
Има болници с огромни дългове и риск от загуба на милиони, каза Катя Ивкова
Следете всички новини, анализи и коментари за Лечебни Заведения. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Има болници с огромни дългове и риск от загуба на милиони, каза Катя Ивкова
Избирателни секции се разкриват при наличие на минимум 10 избиратели
Договорните партньори от извънболничната и денталната помощ да получат 85% от средномесечната си заработка
"Собствени" цени има тогава, когато лечебните заведения нямат договор с НЗОК
Могат да се намалят поне със сто, защото всички черпят ресурс от Здравната каса
Промените в закона са свързани най-вече с дейността на общопрактикуващите лекари
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването в размер на 520 000 лв. Средствата са предназначени за осн...
„Общинския Дентален център VI вече разполага с нов апарат за лазерна дентална медицина. Лазерът е на стойност 95 хил. лв., осигурени от Столичния общ...
София. Регистрираните в НОИ лечебните заведения могат да получават уникални номера на болнични листове от 1 декември 2014 г. Това съобщава института н...