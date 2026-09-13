Не струва нито лев, а може да ви спести хиляди! Какво трябва да знаете за ЕЗОК
Какво покрива и какво не това "малко късче Европа в джоба"
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Какво покрива и какво не това "малко късче Европа в джоба"
Има болници с огромни дългове и риск от загуба на милиони, каза Катя Ивкова
Гъркът Алберт Бурла прави кариера в "Пфайзър"
Дават на държавата 15 000 часа труд
Общопрактикуващи лекари излязоха на национален протест. Те се обявяват се против реформата в сектора. Искат пациентите да имат свобода да избират къде...
Само ден след като джипитата от няколко града обявиха, че започват протестни действия срещу политиките на ресорния министър Петър Москов, частните и о...
Националната здравна карта вече е факт. На днешното заседание на Министерския съвет кабинетът официално я одобри, предаде БГНЕС. Чрез нея се определят...
Националната комисия прие окончателно Националната здравна карта. Картата получи подкрепа от 11 гласа "за", а тези "против" бяха само два. Общо 10 пре...
В този си вариант не приемаме здравната карта на област Монтана, обявиха лекари, шефове на държавни, общински и частни болници и кметове. Срещата за о...
Здравният министър Петър Москов ще представи днес подробностите около Националната здравна карта. След това проектът ще се публикува за едномесечно о...
В здравното министерство днес ще бъде представена новата националната здравна карта, която ще бъде дадена на обществено обсъждане. Така здравната ка...
Областният управител на Благоевгпрад Бисер Михайлов изпрати в Министерството на здравеопазването Здравната карта на региона. Тя бе приета от назначена...
Д-р Десислава Кателиева, председател на Националната асоциация на работещите в Спешна помощ Предложените в проекта за медицински стандарт по спешна п...
Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов дискутира на работна среща с директорите на болници и здравни институции актуализирането на здравна...
София. С въвеждането на електронната здравна карта, което в края на следващата година ще бъде факт, вие като носител на документ, че сте здравноосигур...
БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ ще настоява да бъде изработена и въведена здравна карта на лечебните заведения и аптеки, за да могат малките и големите населени мес...
София. До два месеца в София ще има здравна карта. Предимството на столичното здравеопазване е, че макар и не напълно е съхранило кадрите. Това заяви...
София. Министърът на здравеопазването доктор Таня Андреева увери от ефира на "Хоризонт", че няма да има намаляване на болничните легла там, където ням...
София. Болниците работят при тежко недофинансиране на лечебната дейност и това ще се задълбочава, ако продължава да няма ясни критерии за здравни заве...
София. „Касата трябва да се върне на обществото". Това заяви д-р Румяна Тодорова, шеф на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) в предаването „Лиц...