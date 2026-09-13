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Показват новата здравна карта

Показват новата здравна карта

В здравното министерство  днес ще бъде представена новата националната здравна карта, която ще бъде дадена на обществено обсъждане. Така здравната ка...

01 февруари | 7:59
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