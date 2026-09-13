Д-р Владимир Даскалов поема НЗОК, дигитализацията е големият му залог
Кандидатът на „Прогресивна България“ беше избран със 120 гласа и влиза в Касата със заявка за електронен контрол, повече профилактика и по-малко админ...
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Кандидатът на „Прогресивна България“ беше избран със 120 гласа и влиза в Касата със заявка за електронен контрол, повече профилактика и по-малко админ...
Има болници с огромни дългове и риск от загуба на милиони, каза Катя Ивкова
Днес на протест излизат освен в София и във Варна, Враца, Сливен. Дриге градове ще се присъединят
Опозицията настоява за пълна промяна на здравната система
Той участва на среща на здравните министри в Париж
По време на форум на Българския лекарски съюз
САЩ са партньор на България за установяването на ефективна и ефикасна система на здравеопазване
Д-р Мирослав Ненков поднесе нова порция интересни коментари
Близо 1000 медицински сестри средно на година напускат системата на здравеопазването
Това заяви здравният министър Костадин Ангелов
Продължаваме да губим човешки животи, каза министърът
Стресовете водят до подобряване, твурди експерт
Трябва да бъдат анализирани случаите, които се изтъкват като проблеми
Не приемам медиците да живеят в страх, защото някой се подиграва със ситуацията, каза шефът на БЛС
Започваме реорганизация, каза премиерът
Няма хаос в здравната система, а високо напрежение, каза шефът на Лекарския съюз
Решението е на Ноле и неговата съпруга
През ноември ще има 68 500 регистрирани случая
На картата ще се появи нов страшен цвят – тъмновиолетов, каза математикът