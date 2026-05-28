Докато светът открива пептидите, България ги има в своето кисело мляко

През последните години пептидите се превърнаха в една от най-обсъжданите теми в сферата на здравословното хранене и активния начин на живот. Все по-често се говори за хранителни добавки и специализирани формули, насочени към подкрепа на имунитета, добрия метаболизъм и цялостния баланс на организма.

Малко хора обаче знаят, че част от тези ценни биоактивни съединения присъстват естествено в традиционните български млечни продукти. Благодарение на естествената ферментация и характерните закваски, те съдържат биоактивни пептиди по естествен път – без необходимост от допълнителна обработка или изкуствено обогатяване.

Млечните продукти, и особено ферментиралите храни като киселото мляко, отдавна са ценени заради богатото съдържание на белтъчини, витамини и минерали, но и заради наличието на тези естествени съединения с доказан благоприятен ефект върху организма, каквито са пептидите.

Съвременните научни изследвания обръщат все по-голямо внимание на биоактивните компоненти в млякото, сред които се открояват лактоферинът, казеиновите и суроватъчните пептиди. Те се образуват естествено по време на ферментацията и храносмилането и могат да подпомагат различни физиологични процеси – от имунната защита до поддържането на добър чревен баланс.

Какво представляват биоактивните пептиди?

Биоактивните пептиди са къси вериги от аминокиселини, които се освобождават при разграждането на млечните протеини. Основните им източници са казеинът и суроватъчните протеини в млякото. Освен хранителната си стойност, тези съединения проявяват антиоксидантно, антимикробно, противовъзпалително и имуномодулиращо действие.

Особено богати на такива съединения са ферментиралите млечни продукти, произведени с традиционни закваски.

Ролята на българското кисело мляко

Ферментацията с характерните бактерии Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus не само създава уникалния вкус на българското кисело мляко, но и подпомага освобождаването на биоактивни пептиди и подобрява тяхната усвояемост.

Традиционното българско кисело мляко, каквото предлага „Ел Би Булгарикум“, е естествен източник на полезни млечнокисели бактерии и ценни биоактивни вещества.

Лактоферин – естествена защита за организма

Един от най-ценните биоактивни компоненти в млякото е лактоферинът – белтък с изразени защитни функции. Той подпомага имунната система, ограничава развитието на патогенни микроорганизми и проявява антиоксидантно действие.

Изследванията показват, че лактоферинът може да:

подпомага естествените защитни механизми на организма;

допринася за баланса на чревната микрофлора;

намалява оксидативния стрес;

проявява антибактериални и антивирусни свойства.

Ползи от казеиновите и суроватъчните пептиди

При разграждането на млечния казеин се образуват пептиди, които подпомагат усвояването на минерали като калций и магнезий и могат да окажат благоприятен ефект върху кръвното налягане.

Суроватъчните пептиди, от своя страна, се свързват с подобряване на антиоксидантната защита на клетките и подпомагане на метаболитния баланс.

Редовната консумация на качествени ферментирали млечни продукти може да бъде ценна част от разнообразното и балансирано хранене.

Традиция и наука в едно

Българското кисело мляко е не само част от националната кулинарна традиция, но и обект на сериозен научен интерес заради естествените си полезни свойства. Благодарение на традиционната закваска и внимателния производствен процес, продуктите на „Ел Би Булгарикум“ съчетават автентичен вкус и ценни биоактивни компоненти, които допринасят за ежедневния хранителен баланс.

