„Твоето сърце е наша грижа“. Нов етап в борбата със смъртоносната статистика

В Световния ден на сърцето, 29 септември, в Университетската Първа МБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“ бе даден старт на втория етап от

програмата за профилактика на сърдечно-съдовата система „Твоето сърце е наша грижа“.

Инициативата, организирана от Столична община, предлага безплатни кардиологични прегледи до 15 октомври и цели да намали тревожната статистика за сърдечно-съдовата смъртност у нас.

Начало на втория етап

От 29 септември до 15 октомври всеки желаещ може да премине безплатен кардиологичен преглед в делничен ден след предварително записване на телефон 02/8059 203.

На събитието присъстваха основателите на програмата – д-р Ваня Тагарева, зам.-председател на Столичния общински съвет, и д-р Антон Койчев, зам.-председател на Комисията по „Здравеопазване и социална политика“ в СОС, както и директорът на болницата д-р Цветомир Димитров и екип от лекари. Кампанията се реализира в Университетската Първа МБАЛ-София „Св. Йоан Кръстител“, която е едно от 26-те общински лечебни заведения – четири болници и 22 диагностично-консултативни центъра. Всички прегледи са напълно безплатни и се финансират от бюджета на СОС.

Превенцията като ключ към здравето

„Препоръчвам всеки човек над 35-годишна възраст да направи своя профилактичен преглед при кардиолог, независимо дали има някакви симптоми. Все по-често срещаме пациенти в по-млада възраст, които не подозират за сърдечно-съдовите си проблеми. Ако заболяването се открие навреме, бързо ще се вземат адекватни мерки“, обясни д-р Ана Еленкова от Отделението по кардиология в Първа МБАЛ.

Тя подчерта, че високото кръвно налягане често уврежда сърцето, без човек да подозира. „Задължително е при прегледа да се снеме анамнезата на пациента, да се направи ЕКГ и да се прецени цялостното му състояние. Ако имаме съмнения за проблем, ще продължим с други изследвания, а в някои случаи човекът ще бъде насочен към Отделението по кардиология в болницата, където изследванията и лечението ще продължат“, уточни още д-р Еленкова.

Тревожни тенденции и подкрепа

„Има пациенти, които не подозират за своите проблеми и именно при такива профилактични прегледи се установява, че страдат от заболяване на сърцето или сърдечно-съдовата система. За съжаление възрастовата граница спада и има, макар и единични случаи, на 20-годишни пациенти с инфаркт“, посочи д-р Михайл Моллов, началник на Отделението по кардиология в болницата.

Посланик на кампанията е актьорът и председател на Съюза на българските артисти Христо Мутафчиев, който застана зад инициативата и изрази своята пълна подкрепа.

Спасени животи и мащаба на проблема

По време на откриването зам.-председателят на СОС д-р Ваня Тагарева сподели, че първият етап от програмата е бил изключително успешен и дори е спасил живот – млад мъж е бил консултиран, по спешност хоспитализиран и лекуван навреме.

На този фон статистиката остава плашеща: България е на първо място в света по смъртност от сърдечно-съдови заболявания. Всяка година около 75 000 души у нас губят живота си заради проблеми със сърцето и съдовата система, като според експерти близо 20% от тези случаи могат да бъдат предотвратени с навременна профилактика. Именно това е целта на инициативата „Твоето сърце е наша грижа“ – да даде шанс на повече хора да опазят здравето и живота си.

