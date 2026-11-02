Старозагорското село Михайлово отбелязва 105 години от създаването на НЧ „Пробуда – 1921 г.“

С празник, посветен на доброто, светлината и традициите, старозагорското село Михайлово ще отбележи 105 години от основаването на Народно читалище „Пробуда – 1921 г.“.

Организатори на събитието са читалищното настоятелство на НЧ „Пробуда – 1921 г.“ с подкрепата на Община Стара Загора.

Домакините канят всички жители и гости на селото да споделят празничния ден на 14 ноември 2026 г. (събота). Официалното начало на деня ще бъде поставено в 11.00 ч. на площада пред читалището.

В празничния ден ще бъде отслужен водосвет за здраве и благоденствие от отец Иван.

Програмата ще събере на една сцена самодейни състави от региона, които ще представят богатството на българския фолклор. В нея ще участват Детската фолклорна група при НЧ „Съзнание – 1933 г.“ – с. Християново, Танцовата група при НЧ „Кирил и Методий – 1931 г.“ – с. Елхово, Фолклорната група при НЧ „Иванка Терзиева – 1927“ и Детското фолклорно трио при НЧ „Железник – 1988 г.“ – гр. Стара Загора. Домакините са подготвили томбола с награди, както и връчване на юбилейни грамоти.

Организаторите информират, че при неподходящи метеорологични условия събитието ще се проведе в сградата на читалището.