С любими песни, топли аплодисменти и много настроение премина празничният концерт на група „Грамофон“ в зала „Любомир Кабакчиев“ в Казанлък.
Музикалното събитие беше подарък от Община Казанлък за жителите и гостите на града по повод Деня на народните будители.
Пред препълнената зала тримата музиканти Георги Гарчов, Петър Янкулов и Христо Софев изпълниха обичани песни от богатия си репертоар и подариха на публиката незабравими мигове.
Създадена през 2000 година в Казанлък, група „Грамофон“ вече 26 години събира почитатели популярните филмови мелодии и песните, устояли на времето.
Празничният концерт се превърна в истинска среща на поколения, обединени от любовта към музиката.
Препълнена зала и много емоции на концерта на група „Грамофон“ в Казанлък
Празничният концерт се превърна в истинска среща на поколения
С любими песни, топли аплодисменти и много настроение премина празничният концерт на група „Грамофон“ в зала „Любомир Кабакчиев“ в Казанлък.
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