Регионални

Препълнена зала и много емоции на концерта на група „Грамофон“ в Казанлък

Празничният концерт се превърна в истинска среща на поколения

Препълнена зала и много емоции на концерта на група „Грамофон“ в Казанлък
31 окт 26 | 20:23
122
Никол Симова

С любими песни, топли аплодисменти и много настроение премина празничният концерт на група „Грамофон“ в зала „Любомир Кабакчиев“ в Казанлък.

Музикалното събитие беше подарък от Община Казанлък за жителите и гостите на града по повод Деня на народните будители.

Пред препълнената зала тримата музиканти Георги Гарчов, Петър Янкулов и Христо Софев изпълниха обичани песни от богатия си репертоар и подариха на публиката незабравими мигове.

Създадена през 2000 година в Казанлък, група „Грамофон“ вече 26 години събира почитатели популярните филмови мелодии и песните, устояли на времето.

Празничният концерт се превърна в истинска среща на поколения, обединени от любовта към музиката.


Тагове:
Автор Никол Симова
Още от Регионални
Коментирай