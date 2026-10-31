Препълнена зала и много емоции на концерта на група „Грамофон“ в Казанлък

С любими песни, топли аплодисменти и много настроение премина празничният концерт на група „Грамофон“ в зала „Любомир Кабакчиев“ в Казанлък.



Музикалното събитие беше подарък от Община Казанлък за жителите и гостите на града по повод Деня на народните будители.



Пред препълнената зала тримата музиканти Георги Гарчов, Петър Янкулов и Христо Софев изпълниха обичани песни от богатия си репертоар и подариха на публиката незабравими мигове.



Създадена през 2000 година в Казанлък, група „Грамофон“ вече 26 години събира почитатели популярните филмови мелодии и песните, устояли на времето.



Празничният концерт се превърна в истинска среща на поколения, обединени от любовта към музиката.



